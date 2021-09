BTS realizará el concierto virtual Permission to Dance On Stage en octubre

El 24 de octubre, BTS realizará un concierto en línea para los fans llamado Permission to Dance On Stage. Este será el primer concierto de Jin, Suga, J-Hope , RM, Jimin, V y Jungkook desde "Map of the Soul ON: E", que el grupo presentó en octubre de 2020.

La agencia de K-Pop Big Hit Music (antes Big Hit Entertainment) anunció "Permission to Dance On Stage” el 15 de septiembre, y prometieron revelar más detalles sobre el programa en una fecha posterior.

Dicho lo anterior, La Verdad Noticias te informa sobre los horarios del concierto virtual, el sitio para que ARMY (nombre del fandom de Bangtan Sonyeondan) pueda disfrutar el evento y otros detalles que debes saber sobre los representantes de las futuras generaciones y la cultura en Corea.

¿Cuándo es BTS Permission to Dance On Stage?

El “Permission to Dance On Stage” se llevará a cabo el 24 de octubre a las 5:30 am EST y 6:30 pm KST. El sello de Bangtan Sonyeondan, Big Hit Music, anunció el próximo concierto en la famosa aplicación de fanáticos Weverse y las redes sociales. Tras el anuncio de Weverse, se envió un comunicado de prensa a los medios.

Según el comunicado de prensa, “los íconos del pop del siglo XXI Bangtan Sonyeondan regresan con el concierto de transmisión en vivo 'PERMISSION TO DANCE ON STAGE' el 24 de octubre”.

Anuncio oficial de BTS Permission to Dance On Stage

Un cartel para el concierto muestra a los miembros de Bangtan Boys de pie en un pequeño escenario frente a dos grandes altavoces. Un foco encima de la banda arroja una luz naranja, a juego con el color de la versión Peaches del CD "Butter". Los horarios para Latinoamérica son los siguientes:

Perú: 4:30 AM

México: 4:30 AM

Colombia: 4:30 AM

Chile: 5:30 AM

Ecuador: 4:30 AM

Argentina: 6:30 AM

Brasil: 6:30 AM

Podrás comprar los boletos desde la aplicación Weverse Shop y su precio se revelará en los próximos días. El anuncio de Permission to Dance On Stage llega después de que Map of the Soul Tour es cancelado oficialmente por la pandemia de COVID-19 aún vigente en 2021.

¿Qué música tocará BTS durante el concierto?

En este momento, no está claro cuál será la lista de canciones de "Permission to Dance On Stage". El álbum BE fue lanzado en noviembre de 2020, mientras que a lo largo de 2021, el septeto de K-Pop se ha centrado en lanzar sencillos. El 21 de mayo, debutaron su segundo sencillo en inglés, "Butter" y su tercero "Permission to Dance", fue lanzado el 9 de julio.

En septiembre de 2021, BTS y Coldplay anuncian oficialmente su canción My Universe. En 2020, "Map of the Soul ON: E" concluyó la era Map of the Soul de la banda antes de que la banda comenzara las promociones para BE.

La lista de canciones incluía canciones del EP Map of the Soul: Persona de 2019, su álbum de 2020 Map of the Soul: 7 y éxitos más antiguos de la discografía de la banda. Basado en esto, uno puede asumir que "Permission to Dance On Stage" pondrá fin al enfoque de Bangtan Sonyeondan en los singles en inglés, antes de que la banda lance una nueva era.

Los fanáticos pueden esperar que el grupo interprete "Dynamite", "Butter" y "Permission to Dance" junto con canciones de BE. Estaremos al pendiente de todas las actualizaciones para compartirlas aquí en el futuro.

¿Cuándo fue el concierto más reciente de BTS

El concierto más reciente fue “Map of the Soul ON: E”. Este se llevó a cabo el 10 de octubre de 2020 y el 11 de octubre de 2020. Cada fecha de concierto presentó una lista de canciones diferente y cambios de vestuario.

Debido a la pandemia en curso, "Map of the Soul ON: E" reemplazó el planificado Map of the Soul Tour. Si bien no es un concierto oficial para promover la música, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook organizaron un concierto en 2021 llamado BTS Muster para celebrar su relación con su base de fans, ARMY.

La reunión anual de fans, que fue nombrada BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO este año, se llevó a cabo el 13 y 14 de junio. Durante el evento, la banda interpretó canciones de BE, éxitos más antiguos y puso escenarios especiales nunca antes vistos para sorprender. aficionados. Puedes escuchar las canciones de Map of the Soul: 17 en Spotify.

