BTS presenta 'Yet To Come' y se lleva el primer lugar en 'M Countdown de Mnet'

En el episodio 757 de M Countdown de Mnet, el grupo de K-Pop BTS regresó con "Yet to Come", DAWN regresó con "Stupid Cool", Wonho regresó con "Crazy", BDC regresó con "Blue Sky", DRIPPIN regresó con "Zero".

PIXY hizo un regreso con "Villain", OMEGA X regresó con "Play Dumb", bugAboo regresó con "POP", Woo!ah! regresó con "Danger", SECRET NUMBER hizo una reaparición con "DOOMCHITA", y TRENDZ regresó con "WHO".

En cuanto a los ganadores, los grupos de K-Pop BTS y SEVENTEEN fueron los nominados, pero fue BTS (Bangtan Sonyeondan) quien se llevó la victoria con su canción principal del álbum “Proof”, “Yet to Come". La Verdad Noticias te comparte el video de presentación abajo:

¡Muchas felicidades a ARMY! En menos de 4 horas, la actuación de RM, SUGA, Jimin, Jin, J-Hope y Jungkook superó el millón de reproducciones en el canal de YouTube oficial de Mnet K-POP Mnet K-POP. El escenario contó con la participación de ARMYs (quienes llevaron sus lightsticks conocidos como ARMY BOMBS).

SUGA abrió la presentación de BTS en el 'M Countdown de Mnet', tocando la melodía de “Yet To Come” en piano. Luego, Jungkook comenzó a cantar la letra y dejó ver al resto de los miembros sentados en círculo (con SUGA en el centro).

BTS son los ganadores del 'M Countdown de Mnet'

ARMY no tardó en unirse a la presentación, dejando escuchar la icónica porra con los nombres de Bangtan Sonyeondan. Al mismo tiempo, se sincronizaron los ARMY BOMBS en colores cálidos y al ritmo de Yet To Come, una canción optimista que cautivó a ARMY.

Un fan comentó en YouTube: “Rendimiento impresionante. Simplemente hipnotizado por ellos, sus voces, imágenes, todo el escenario, el fanchant de ARMY... todo”. Otro fan escribió: “Solo,esto es hermoso,escuchar a army cantar junto a ellos y esa entrada de Yoongi tocando el piano me a puesto sensible,es simplemente un performance hermoso”.

“Este es el mundo de BTS... ellos son los reyes... simplemente estamos viviendo en él…”, escribió otro fan en la sección de comentarios. Además de BTS, te recordamos que los artistas presentes en 'M Countdown de Mnet' incluyeron a NCT Dream, Jo Yuri, CLASS:y, BVNDIT, LIGHTSUM, ONEUS y TNX.

