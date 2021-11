BTS nominación al Grammy 2022 y todo lo que debes saber

La premiación de los Latin Grammy 2021 se realizó la semana pasada y ahora llegó el momento de conocer a los nominados a los Grammy 2022, entre ellos el grupo de K-Pop BTS que recientemente se llevó el mayor galardón en los AMAs 2021.

La boyband también conocida como Bangtan Sonyeondan, acompañó al CEO de Harvey Mason Jr, a la presidenta de la Junta Nacional de Fideicomisarios, Maneskin, H.E.R, el comediante Nate Bargatze, Gayle King, Tayla Parx y Carly Pearce para presentar las nominaciones al Grammy 2022, según informó El Sol de México.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte dónde ver las nominaciones al Grammy 2022, una transmisión en vivo que tomó lugar el 23 de noviembre a las 11:00 horas (México). Si te preguntabas qué premios ganó BTS en los AMAs 2021, debes saber que fueron 3, mientras que en los Grammy 2022 fueron nominados en 1 sola categoría.

¿Dónde ver las nominaciones al Grammy 2022?

Bangtan Sonyeondan en las nominaciones al Grammy 2022

Puedes ver las nominaciones al Grammy 2022 desde la página oficial de la Academia de Grabación y de sus redes sociales. Al finalizar la transmisión, se publicó la lista completa de las nominaciones desde el mismo medio.

La ceremonia de premiación al Grammy 2022 se realizará el lunes 31 de enero de 2022. Según informó El Sol de México, el evento tomará lugar a las 15:00 horas (México) y desde el STAPLES Center de Los Ángeles.

Gracias al evento de nominación al Grammy, varios miembros de Bangtan Sonyeondan como RM (Kim Namjoon) fueron tendencia en redes sociales. El fandom ARMY celebró la participación de la boyband y compartieron sus expectativas sobre las posibles nominaciones.

Nominaciones BTS en los Grammy 2022

Según información de Los Angeles Times, Bangtan Sonyeondan recibió su única nominación por Actuación de Dúo / Grupo Pop. La exitosa canción Butter de Bangtan Boys está nominada junto con "I Get a Kick Out of You" de Tony Bennett y Lady Gaga, "Lonely" de Justin Bieber y Benny Blanco, "Higher Power" de Coldplay y "Kiss Me More" de Doja Cat y SZA.

BTS fue excluido de las nominaciones Disco y Canción del Año, a pesar de que "Butter" se mantuvo por 10 semanas consecutivas en la cima de la lista Billboard Hot 100. Sus recientes éxitos “Permission To Dance” y canción colaborativa con Coldplay “My Universe” tampoco recibieron nominación.

