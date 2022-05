¿BTS no asistirá a los Billboard Music Awards 2022?

BTS ha hecho lo que mejor saben hacer: entregar exitosas canciones durante todo el año. A pesar de desafíos como COVID-19 y más, la banda de K-Pop ha estado a la altura de las expectativas de sus millones de fanáticos ARMY.

Con su gran actuación en los Grammys 2022, los fanáticos estaban más que ansiosos por presenciar otro acto en los Billboard Music Awards 2022. Este año, los chicos lograron 6 nominaciones:

Mejor dúo/grupo. Mejor artista de ventas de canciones. Mejor artista global de Billboard excluyendo EE. UU. Canción más vendida con Butter y Permission to Dance. Mejor canción global de Billboard (excluyendo EE. UU.) Mejor canción de rock (My Universe).

Sin embargo, según muchos informes coreanos, se dice que el grupo de K-Pop BTS se saltará la asistencia de este año al evento. A continuación, La Verdad Noticias te explica el por qué.

¿Por qué BTS no estará en los BBMAs 2022?

Foto: BTS y su nuevo álbum 'PROOF'

K-Media revela que los chicos de BTS (Bangtan Sonyeondan, Bagtan Boys) no asistirán a los Billboard Music Awards 2022 porque desean concentrarse más en su comeback, el nuevo álbum de antología ‘PROOF’.

El septeto de K-Pop (RM, SUGA, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook) han ganado varios premios en los BBMAs de sus nominaciones anteriores. Aquí hay un vistazo a ellos:

Premio al Mejor Artista Social (2017)

Premio al mejor artista social (2018)

Mejor dúo/grupo (2019)

Premio al Mejor Artista Social (2019)

Premio al mejor artista social (2020)

Mejor artista de ventas de canciones (2021)

Canción más vendida (dinamita) (2021)

Mejor artista social (2021)

Foto: @BTSChartsDailyx Twitter

La banda nominada al Grammy tuvo una entrevista con la revista Billboards el año pasado, donde hablaron sobre sus fanáticos y lo que los mantiene en marcha.

“No somos personas excepcionales, nuestro plato es pequeño”, dijo el rapero SUGA, “Somos estos tipos del tamaño de un tazón de arroz que se vierten mucho en él. Está desbordado”, agregó V. “La presión ha sido abrumadora”.

Pero el año pasado, poco después del lanzamiento de esta revista, titulada 'Inside the Business of BTS — And the Challenges Ahead', muchos ARMY acusaron a la revista de presentar a los chicos de una manera muy condescendiente.

La revista discutió muchos temas preocupantes como el alistamiento militar de BTS e incluso alegó que la banda era fanática de 'Chart Manipulation'. Incluso citaron a otra famosa banda femenina de K-Pop, BLACKPINK, como rivales de BTS, lo que enfureció aún más a ARMY.

Sin embargo, BTS está listo para regresar con su próximo álbum PROOF que contendrá tres CD y tres pistas nuevas (incluida la canción principal “Yet To Come” que aún no ha llegado). Echa un vistazo al calendario de la lista de canciones de BTS Proof:

