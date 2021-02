BTS lo hizo de nuevo, de manera inédita obtienen el ORO en Reino Unido

"Dynamite" de BTS ahora ha alcanzado la certificación de oro en el Reino Unido, ¡convirtiéndose en el primer sencillo de un grupo coreano en lograr la hazaña! esto resulta una fabulosa hazaña para los siete miembros del famoso grupo de K-Pop.

La industria fonográfica británica compartió el 5 de febrero que "Dynamite" ha alcanzado la certificación BRIT de oro. Los solteros obtienen la certificación de oro en el Reino Unido cuando alcanzan las 400 mil unidades.

Esta de más decir, pero hay que mencionarlo, BTS se ha convertido en un grupo de talla internacional el cual lleva consigo su cultura, de ello se habló en La Verdad Noticias, cuando el grupo puso de moda el Hanbok.

BTS consigue otro gran reconocimiento ahora en Reino Unido.

Dynamite el exito de BTS

"Dynamite" fue lanzado como sencillo por BTS el 21 de agosto de 2020 y también se incluyó en el álbum de noviembre del grupo "BE". Ha sido un éxito mundial, incluso en el Reino Unido, donde debutó en el número 3 en la lista oficial de sencillos del Reino Unido en agosto.

La canción aún permanece en la lista, ahora en el puesto 75, ya que pasa su semana 24 en el ranking un caso sumamente extraordinario para un grupo de K-Pop. Esto teniendo en cuenta que la música coreana no solía ser tan popular hasta hace unos años.

Además de ser el único grupo coreano con un sencillo de oro en el Reino Unido, BTS también es el único artista coreano con álbumes de oro en el país. Han logrado la hazaña con sus álbumes "Love Yourself: Answer" y "Map of the Soul: Persona".

Recordemos que hace unas semanas atrás, BTS recibido el primer premio en la categoría de álbumes de los Premios Disco de Oro (Golden Disc Awards), por cuarto año consecutivo, en una ceremonia transmitida.

El premio que BTS recibió fue mejor álbum con "Map of the Soul: 7", en la 35ª ceremonia de los premios. Este supone el cuarto año consecutivo en que la banda recibe el premio. En la ceremonia del año pasado, BTS también fue galardonado con el premio a la mejor canción digital.

