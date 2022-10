BTS lleva 4 canciones a los Premios Grammy 2023

Según los medios de comunicación estadounidenses, BTS presentó canciones en al menos cuatro categorías, incluidas canciones en colaboración con artistas extranjeros, para los Premios Grammy del próximo año en febrero.

La edición 65 de los Grammys premiarán a los artistas que hayan lanzado canciones entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022. Las categorías principales incluyen Álbum del año, Grabación del año, Canción del año y Mejor artista nuevo.

Canciones de BTS enviadas a los Grammys 2023

Foto: BTS / HYBE.

"Yet To Come" (2021) de su álbum de antología "Proof".

"My Universe" (2022), una pista colaborativa entre BTS y Coldplay.

"Left and Right" (2022), una pista colaborativa entre Jungkook y Charlie Puth.

“Bad Decisions” (2022) de Jin, V, Jungkook y Jimin con Benny Blanco y Snoop Dogg.

Se informa que las cuatro canciones también se presentarán para el premio a la Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop, Grabación del año y Canción del año.

La Verdad Noticias te recuerda que BTS perdió en la categoría Best Pop Duo/Group Performance de los Premios Grammy 2022, premio que se llevó Doja Cat y SZA.

Acerca de BTS en los Premios Grammy

El famoso grupo de K-Pop estuvo previamente nominada en la categoría por sus canciones “Dynamite” (2020) y “Butter” (2021). La banda también presentó "Yet to Come", "Bad Decisions" e "Left and Right" como Mejor Video Musical. Las nominaciones oficiales de los Grammys 2023 se anunciarán el 15 de noviembre de 2022.

Todos los miembros de BTS se alistarán para su servicio militar obligatorio, anunció su agencia HYBE a principios de este mes. El miembro mayor, Jin, será el primero en unirse al ejército, aunque no se han anunciado fechas específicas de su alistamiento.

