BTS llega a México y más países con ‘Permission To Dance On Stage’ este marzo

Este marzo de 2022, Bangtan Sonyeondan regresará con su gira Permission To Dance On Stage en Seúl, Corea del Sur. Además, se confirmó que México es uno de los países que tendrá el tour en la pantalla grande y muy pronto estará disponible la preventa de boletos.

La noticia se dio a conocer, tras confirmarse este martes que V de BTS da positivo a COVID-19. Kim Taehyung es el quinto miembro de Bangtan Sonyeondan que contrajo la enfermedad, pero no se encuentra en peligro según informó Big Hit Music en un comunicado oficial.

Anuncian Permission To Dance On Stage Seúl 2022

'Permission To Dance On Stage = Seúl' llegará a cines internacionales

El sitio oficial de Permission To Dance On Stage = Seúl, reveló que el septeto de K-Pop transmitirá sus nuevos conciertos en cines de todo el mundo. La gira PTD On Stage retomará su calendario en la capital de Corea del Sur, tras un exitoso debut en Los Ángeles, Estados Unidos en el año 2021.

Se confirmaron 3 fechas de ‘PTD On Stage’ en el Estadio Olímpico de Seúl:

Jueves 10 de marzo: Concierto presencial + transmisión online

Sábado 12 de marzo: Concierto presencial + transmisión en cines seleccionados

Domingo 13 de marzo: Concierto presencial + transmisión online

¿Cuándo van a venir BTS a México 2022?

Según información de El Heraldo, Bangtan Sonyeondan llegará a cines de México y otras naciones de América, Asia y Europa el próximo sábado 12 de marzo. La proyección del ‘Permission To Dance On Stage = Seúl’ será en dos horarios: 12:00 pm y 4:00pm.

El Twitter oficial de Cinépolis dio a conocer al fandom ARMY que serían la compañía de cines que transmitirá el concierto. La preventa de boletos iniciará el 22 de febrero. La Verdad Noticias recuerda que puedes seguir las novedades del evento desde el Twitter oficial de Bangtan Sonyeondan y Big Hit Music.

Los espectáculos anteriores de BTS Permission To Dance On Stage LA fueron vistos por aproximadamente 813 000 personas en los cuatro espectáculos con entradas agotadas, lo que los convierte en uno de los espectáculos más exitosos de 2021.

