BTS lanza nuevas fotos conceptuales versión 'Door' del álbum 'PROOF'

BTS reveló el lunes 30 de mayo las fotos conceptuales de la versión 'Door' del próximo álbum de antología PROOF. En Twitter, la agencia de Bangtan Sonyeondan, Big Hit Music, compartió la foto grupal y las fotos conceptuales individuales de RM, Jin , Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

En las imágenes, los integrantes están todos vestidos en colores pastel y con un tema de velo. Las nuevas imágenes contrastan completamente con sus conjuntos negros en las primeras fotos conceptuales de PROOF.

En las imágenes, RM y V están vestidos con atuendos de color azul, mientras que Jin y Jungkook optaron por atuendos blancos. Suga, J-Hope y Jimin usaron atuendos rosas. Todos los integrantes optaron por zapatos blancos.

En las fotos individuales, los miembros fueron vistos de pie en medio de una habitación cubierta con cortinas blancas. Dieron diferentes poses para la cámara. Al compartir las imágenes, Big Hit agregó los hashtags: BTS, BTS Proof Concept Photo (Door ver.).

En reacción a las imágenes, un fan tuiteó: "Atuendos en colores pastel y un fondo blanco, se siente como si acabara de entrar en el cielo". Otra persona escribió: "No estoy bien, solo miren las imágenes, ¡se ven tan bien!"

Un tuit decía: "Una vez para el presente, dos veces para el pasado". "Solo recuerdas que se ven tan ETÉREOS y tranquilos. ¡Un hermoso concepto de volverse a prueba de balas y luego esperar un lugar mejor, un mejor lugar para vivir! Una pelea fuerte conduce a una mejor próxima. Un concepto tan profundo y extático", dijo un fan.

"Dualidad de BTS en su álbum PROOF"

Una persona tuiteó: "¡BTS acaba con el concepto de prueba dura y el concepto de puerta etérea! La dualidad es una locura". Un usuario de Twitter dijo: "El tema del velo de #Door recuerda mucho a la videograbadora que presentó Interlude: Shadow & Black Swan en Map of the Soul: ONE. Es una gran analogía… ahora estamos viendo lo que hay dentro de la puerta!"

Actualmente, BTS se está preparando para el lanzamiento de su próximo álbum Proof el 10 de junio de 2022. Ahora se encuentran en los Estados Unidos y se reunirán con el presidente Joe Biden, el martes 31 de mayo. Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que el programa de BTS Radio: Past & Present ya está disponible en Apple Music.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!