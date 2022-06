BTS lanza el primer teaser del MV 'Yet To Come'

El muy esperado teaser del video musical Yet To Come de BTS finalmente se lanzó. La nueva canción de BTS es parte de su álbum de regreso Proof. El grupo de K-Pop también lanzará otras dos nuevas canciones tituladas Run BTS y For Youth como parte de Proof.

El nuevo teaser del videoclip 'Yet To Come', que dura solo 35 segundos, presenta a los siete miembros (RM, Jin, Jimin, Suga, J-Hope, V y Jungkook) en un desierto. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el adelanto publicado por HYBE Labels en YouTube y en su cuenta de Twitter oficial (ahora con más de 39.5 millones de seguidores).

El teaser del MV Yet To Come comienza con V, también conocido como Kim Taehyung, alejándose de la cámara antes de que los fanáticos vean a Worldwide Handsome Jin, mirando directamente a la cámara.

Luego tenemos a Jimin, mostrando su tatuaje juvenil; también tiene su atención en otra parte mientras camina por el desierto. Mientras tanto, RM, también conocido como Kim Namjoon, camina con el viento, casi sonriendo a la cámara.

Se ve a J-Hope tomando en el momento mientras Taehyung posa con una rosa en la mano. Suga se para sobre lo que parece ser un piano, con su atención mucho más allá del marco. El video termina con Jungkook sentado en el desierto, tratando de enfocarse en algo detrás de la cámara.

El adelanto establece el estado de ánimo de la canción de comeback y también revela una línea: "Tú y yo, el mejor momento está por venir". El pasado 6 de junio, BTS anuncia evento en vivo para el álbum de antología Proof.

El MV Yet To Come de BTS estrena el 10 de junio 1PM (EST)

Los miembros revelaron que presentarán un Proof Live en su canal de YouTube, Bangtan TV, en su noveno aniversario de debut. Hicieron el anuncio compartiendo un cartel del evento.

Si bien los miembros robaron corazones con su apariencia angelical, también generaron curiosidad al revelar que tendrán un invitado especial que se unirá a ellos en el concierto.

Los fanáticos comenzaron a especular sobre quién podría ser el invitado especial de BTS. De Bang Si-hyuk, también conocido como Bang PD, Snoop Dogg y Charlie Puth, surgieron varios nombres en la discusión.

Mientras los fanáticos hacen la cuenta regresiva para Proof Live, también se están preparando para el lanzamiento de Proof. El álbum, una antología, se lanzará el 10 de junio de 2022.

Además de las tres nuevas canciones, los miembros también están empaquetando el nuevo álbum con algunas pistas cuidadosamente seleccionadas junto con algunas pistas de demostración nunca antes lanzadas. Finalmente, te recordamos que tras 2 años, BTS regresará a los programas musicales en Corea del Sur.

