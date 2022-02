BTS lanza anuncio contra el cambio climático al estilo de Bob Dylan

Los chicos de BTS se han asociado con Samsung en una nueva campaña que aboga por la prevención del cambio climático. El 9 de febrero el gigante tecnológico anunció su campaña 'Galaxy For The Planet', donde se ve a la banda de chicos sosteniendo pancartas con mensajes escritos a mano que llaman la atención sobre los desechos plásticos del océano y sus consecuencias.

El clip termina con los siete miembros uniéndose con un solo mensaje: “Trabajemos juntos por un futuro mejor”. La iniciativa de sostenibilidad destaca la nueva línea de dispositivos de la compañía hechos con "redes de pesca desechadas reutilizadas en el océano".

En un comunicado de prensa de Samsung se comprometió a “[abordar] la contaminación plástica del océano de una manera que impacte positivamente no solo en el medio ambiente sino también en la vida de todos los usuarios de Galaxy”.

Dieron el mensaje al estilo de Bob Dylan

Fue así como el grupo de K-pop se unió a Samsung para protagonizar un anuncio publicitario y recordar a la sociedad que se debe cuidar el planeta para evitar que este "muera".

El mensaje se transmitió con un video de pancartas que llevan escrito mensajes para cuidar el medio ambiente, pero esta técnica ya había utilizado tiempo atrás por otro artista, se trata de Bob Dylan quien en 1965 utilizó esta misma técnica en un videoclip de Subterranean Homesick Blues donde Dylan también estaba lanzando un mensaje a la sociedad.

En aquella ocasión Dylan habló de la situación política del país e incluso hizo referencia al movimiento por los derechos sociales en EE.UU en la década de los 60.

