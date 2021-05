BTS lanza 'Butter', el nuevo single para encantar al ARMY

El video musical de la banda de K-pop BTS para su última canción Butter ya está disponible. La pista es alegre y carismática, ya que los miembros se balancean suavemente en el video de baile.

A diferencia de otros números populares de BTS, Butter comienza en un modo en blanco y negro, cambia de color y se completa con los miembros que asumen la pantalla con sus suaves personalidades.

Butter marca el segundo sencillo en inglés de BTS después de Dynamite que promocionó su estrellato en todo el mundo. Antes de Dynamite, BTS solía usar frases y palabras en inglés en sus letras, pero siempre tenían una generosa cantidad de letras en coreano.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, BTS lanzó Dynamite como sencillo, seguido de su octavo álbum de estudio BE en 2020. El álbum tenía impresiones de soledad y tragedia inducidas por la pandemia, pero también tenía un tono optimista con pistas como "Life Goes On".

Para Dynamite, BTS recibió su primera nominación al Grammy en la categoría de Mejor interpretación de grupo / dúo pop. La banda perdió el premio, pero su actuación virtual en la ceremonia fue muy elogiada.

BTS presentará 'Butter' en los Billboard Music Awards 2021

BTS presentará 'Butter' en los Billboard Music Awards 2021.

En una entrevista con Rolling Stone, se calificó a Butter como "una celebración pura y jactanciosa de dance-pop en la vena retro de Bruno Mars, con capas de sintetizadores al estilo Jam y Lewis". El líder del grupo, RM, dijo que fue "muy enérgico y muy veraniego".

Los miembros de BTS han confirmado que tendrán la presentación debut de Butter en los Billboard Music Awards de este año. Confirmando la noticia, BTS tuiteó: "¡No podemos aguantar más! ¡Nuestra presentación debut de “#BTS_Butter será en las @BBMAs de este año!".

Antes del lanzamiento, los miembros revelaron sus nuevos estilos, insinuando el ambiente retro. RM anunció el regreso de la era de 'Pink Joon', un apodo que los fanáticos le dieron cuando se tiñó el cabello de rosa por primera vez.

J-Hope también regresó a uno de sus viejos looks, luciendo un peinado rubio. Jin y Suga lucían su cabello negro natural. Jimin sorprendió a los fanáticos de BTS con su peinado multicolor, V optó por un corte y Jungkook coloreó su cabello de púrpura.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.