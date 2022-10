BTS inicia su servicio militar en esta fecha

Según informó CNN, los integrantes del grupo de K-Pop BTS planean hacer su servicio militar, confirmó su sello discográfico Big Hit Music. Asimismo, el miembro mayor del grupo, Kim Seok Jin, tiene programado iniciar el proceso de su alistamiento a finales de octubre de 2022.

El fandom ARMY y muchos fanáticos del K-Pop saben que el servicio militar es obligatorio en Corea del Sur. “Casi todos los hombres sanos deben servir en el ejército durante 18 meses antes de cumplir los 28 años”.

Anteriormente, se aprobó la llamada Ley BTS para extender el periodo de alistamiento para el mayor del grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan. La ley permite a las estrellas del pop (aquellas que sobresalen en la cultura y artes populares) a aplazar su servicio hasta los 30 años.

¿Cuánto tiempo se va Jin al servicio militar?

Se sabe que el servicio militar en Corea del Sur puede tener una duración entre 18 a 21 meses, ya que todo depende del cuerpo al que sirvan. Sin embargo, Jin confirmó que lanzará su primer álbum en solitario antes de alistarse a finales de este mes.

Kim Seok-Jin cumple 30 años el 4 de diciembre de 2022 y tras el anuncio en junio de que el grupo se tomaría una pausa de sus actividades musicales para dedicarse a proyectos en solitario, se reveló que ahora están haciendo planes para su servicio militar.

¿Cuándo regresan BTS del servicio militar?

Comunicado de Big HIt Music sobre el servicio militar de Jin.

Se espera que el septeto musical confirmado por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se vuelva a reunir como grupo alrededor del año 2025, según informó Big Hit Music.

El sello musical analizó cuál sería el mejor momento para el alistamiento de cada integrante y sobre todo “para respetar las necesidades del país y de estos jóvenes sanos”. Parece que el momento del servicio militar de Bangtan Sonyeondan es “ahora”.

El comunicado de Big Hit Music dijo lo siguiente: “El miembro del grupo Jin iniciará el proceso tan pronto como concluya su agenda para su lanzamiento en solitario a fines de octubre. Luego seguirá el procedimiento de alistamiento del gobierno coreano”.

“Otros miembros del grupo planean llevar a cabo su servicio militar en función de sus propios planes individuales”.

El ministro de defensa de Corea del Sur dijo en agosto de 2022, que “BTS aún podría actuar en el extranjero mientras sirviera en el ejército”, informó la agencia de noticias Reuters.

Finalmente, Big Hit Music comentó que “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)” es más que una canción de su último álbum, es una promesa, hay mucho más por venir en los próximos años de BTS.

