BTS gana 3 premios en People´s Choice Awards

BTS vuelve a triunfar por tercera ocasión consecutiva en la famosa premiación en los People´s Choice Awards de este 2022. Esta gala se llevó a cabo en Santa Mónica, California, este miércoles 6 de diciembre.

Para gozo de las ARMY, la famosa agrupación de K-Pop se lució al ganar tres premios, incluso recibió un reconocimiento por tercera vez en esta gala, se trata del premio de mejor grupo el 2022.

Además, ganó otros dos People's Choice Awards, uno por tener el mejor Tour, llamado "Permission to Dance on Stage", del 2022 y el último por mejor colaboración. Se trata de la canción "Left and Right" hecha por Jungkook y Charlie Puth.

Estos son otros importantes reconocimientos de BTS este 2022

La banda de K-Pop, BTS, se lució este año, pues tuvo increíbles puntajes en los Billboard de este 2022. Estaba entre los 5 mejores puntajes Billboard, ya que por su Tour, los idol tuvieron 458.144 asistentes entre sus 11 conciertos.

Asimismo, el sencillo "Left and Right" del talentoso Jungkook se encuentra en el lugar número 106 en la lista Global de Billboard. Asimismo, en el número 30 por sus ventas en formato digital.

Te puede interesar: Servicio militar de BTS y dudas sobre su futuro como grupo de K-Pop

¿Por qué BTS es tan famoso?

Reconocimientos de BTS.

La fama mundial de todos los integrantes de BTS pudo surgir desde su debut en el 2013 y se posicionó como la primera banda de K-Pop en estar en la lista Hot 100 de Billboard por el sencillo “Dynamite”. Además, tiene un récord Guinness por tener más espectadores virtuales.

Aprovechamos para contarte, que se acaba de confirmar la relación de "V" con Jennie de BLACKPINK.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: