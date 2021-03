BTS fue el más vendido durante 2020, pese a la pandemia

La organización que representa a la industria de la música grabada en todo el mundo, ha anunciado a las superestrellas mundiales BTS como los ganadores del premio IFPI Global Recording Artist of the Year de 2020.

El premio único se calcula de acuerdo con el desempeño mundial de un artista o grupo en formatos de música digital y física durante el año, desde transmisiones hasta vinilo, y cubre todo su trabajo.

El premio se anunció en la culminación de la lista global de artistas de la IFPI, que contaba con los 10 artistas más vendidos del año a nivel mundial.

BTS se gana la corona como el más vendido

La victoria de BTS marca su primer premio IFPI, después de terminar en el puesto número 2 en la lista mundial de artistas IFPI de 2018 y en el puesto número 7 en 2019.

De esta forma BTS, se convierten en el primer grupo coreano en ganar el galardón, así como en el primer ganador en actuar principalmente en un idioma diferente que el inglés.

Premio IFPI Global Recording Artist of the Year de 2020

El premio llega después de un año histórico para BTS (que consta de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook) que rompieron récord tras récord con sus múltiples lanzamientos de álbumes.

BTS estuvo omnipresente en 2020, brindando un escape bienvenido de las realidades de un año sin precedentes para los amantes de la música de todo el mundo.

Si recordamos, MAP OF THE SOUL: 7 se lanzó en febrero de 2020 como uno de los álbumes con más pedidos anticipados de todos los tiempos, y rápidamente pasó al número 1 en más de 20 países.

El MAP OF THE SOUL: 7 ~ THE JOURNEY ~ en idioma japonés se lanzó en julio de 2020, superando las 500.000 copias en los dos días posteriores al lanzamiento y convirtiéndose en el álbum más vendido de un artista extranjero masculino en ese mercado.

Agosto trajo el lanzamiento del single Dynamite que todo lo conquista, la primera vez que BTS grabó una pista completamente en inglés, que se convirtió en su primer sencillo número uno en EE. UU. y rompió récords de transmisiones del día de la inauguración en YouTube y Spotify.

Cabe destacar que BTS cerró su increíble año con el lanzamiento de BE (Deluxe Edition) en noviembre, una respuesta a la pandemia de Covid-19 resumida por el sencillo principal Life Goes On , que aseguró el número 1 en tres continentes.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.