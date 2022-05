BTS estrena las primera fotos conceptuales de 'PROOF'

BTS ha lanzado las primeras fotos conceptuales de su próximo álbum Proof y miles de ARMYs comentaron que las imágenes son asombrosas. A continuación, La Verdad Noticias te comparte los resultados finales.

Los miembros de BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, están vestidos con conjuntos completamente negros. Se ve a los idols posando juntos frente a una configuración similar a una bóveda con lo que parecen ser agujeros de bala. No estaría mal decir que los miembros les están recordando a todos: "Somos a prueba de balas" (We Are Bulletproof).

Además de la foto grupal, el sello musical BigHit Music también publicó fotos individuales de cada integrante de Bangtan Sonyeondan. Cada integrante del septeto de K-Pop se para solo contra la bóveda con agujeros de bala, mostrando su nueva apariencia.

Primera foto conceptual grupal de BTS "PROOF"

BTS anunció su álbum de comeback 2022 el último día de su concierto Permission To Dance On Stage - Las Vegas el mes pasado. Revelaron que el álbum se lanzará el 10 de junio, solo unos días antes de su noveno aniversario de debut. Pronto los miembros revelaron que el álbum se titula Proof y es una antología.

Los miembros revelaron la lista de canciones en tres partes, revelando que la antología contará con tres canciones nuevas, varias demostraciones nunca antes escuchadas y algunas de sus canciones seleccionadas.

La semana pasada, miembros individuales de BTS compartieron su 'Prueba de inspiración' (Proof of Inspiration) detrás de la elección de ciertas canciones. Recordemos que BTS estrenó el último teaser 'Proof of Inspiration' con J-Hope.

RM reveló que eligió Intro: "Persona" y "Stay". Jin eligió a "Moon" y "Jamais Vu". Suga dijo que eligió "Trivia: Seesaw" y "Cypher PT.3: Killer (Feat. Supreme Boi)". J-Hope agregó "Outro: Her" y "Outro: Ego". Jimin eligió "Filter" and "Friends". V eligió "Singularity" y "Zero O'Clock". Jungkook seleccionó "Euphoria" y "Dimple".

BigHit Music también reveló que tres canciones de BTS elegidas por ARMYs tendrán una versión remix. El remix estará a cargo del productor discográfico Benny Blanco y las canciones son "Life Goes On", "Fake Love" y "Blood Sweat And Tears".

Mientras los fanáticos esperan ansiosamente el lanzamiento del nuevo álbum Proof, se confirma a BTS de visita en la Casa Blanca y en diálogo con el presidente Joe Biden. Durante su reunión, hablarán sobre los crímenes de odio contra los asiáticos y celebrarán el Mes de la Herencia de AANHPI.

