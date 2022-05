BTS estrena el último teaser 'Proof of Inspiration' con J-Hope

Antes del lanzamiento del próximo álbum de antología de BTS, el miembro del grupo J-Hope (Jung Hoseok, Hobi) dijo que seleccionó Her and Outro: Ego para el nuevo álbum Proof.

En Twitter, la agencia de BTS, Big Hit Music, compartió un video en el que Hobi habló sobre los momentos en que usó una máscara para ocultar el lado que no quiere mostrar a la gente.

El rapero de “Chicken Noodle Soup” también dijo que ha llegado a aceptar todos sus lados como su identidad. La Verdad Noticias te recuerda que antes de J-Hope, su compañero Suga de BTS revela sus canciones favoritas de Proof en su clip de 'Proof of Inspiration'.

'Proof of Inspiration' con J-Hope de BTS

En el video, J-Hope dio nuevos vistazos de los miembros en un área desértica. Además de los atuendos azules y grises anteriores, los miembros de BTS también fueron vistos con atuendos blancos. El clip también incluía selfies en el espejo de Hobi e imágenes sosteniendo las manos de los miembros.

En el video, J-Hope de BTS dijo: "Incluí Her y Outro: Ego en este álbum, Proof. Her es esencialmente una canción de amor, pero algunos ARMY interpretaron la letra como más compleja, sobre sentir la presión de tener que remodelar quién eres para Her”.

Hoseok agregó: “Puede haber muchas interpretaciones diferentes, pero hay momentos en los que tengo que usar una máscara para ocultar los lados de mí mismo que no quiero mostrar a otras personas en particular".

También agregó: "Y a veces me escondía porque tampoco quería mostrar ese lado de mí mismo. Pero todos ellos son yo. Llegué a aceptar todos mis lados como partes de mi identidad, mi ego, porque los miembros y ARMY acepta todo de mí. Quién soy, tal como soy, mi ego es mi prueba".

Foto: HYBE / J-Hope de BTS

En reacción al video, un fan dijo: "Sí, los aceptamos a todos ustedes como son, Hobi... ayer, hoy, mañana y para siempre, ¡sean como quieren ser! LOS AMO". "El ARMY te ama y te aprecia por todo lo que haces y eres… Me estoy emocionando...", tuiteó una persona.

"Hobi es tan precioso, sí, Ego es tan poderoso. #Proof_of_JHope es muy hermoso como la aceptación y el vínculo más incondicional entre Army + BTS (él)", escribió otro fan.

Un tuit decía: "Jung Hoseok diciendo que Her puede ser una canción de amor, pero también ser interpretada como una canción compleja de ocultar aspectos de nosotros mismos y abrazar todos estos lados de sí mismo como su ego para ser su prueba, ¡es tan hermoso!".

"Tu crecimiento al darte cuenta de que todo lo bueno y lo malo de ti es todo tuyo, me inspiró mucho para sentirme mejor conmigo mismo en cada persona que poseo. Gracias por compartir con nosotros tu viaje para encontrarte a ti mismo. Te amo y siempre lo haré", dijo una persona.

"Mi linda esperanza es tu libertad para mostrar lo que quieres. Una relación hermosa siempre tendrá límites, solo entonces puede volverse hermosa. Estoy muy contenta y orgullosa de que aceptes y ames todos tus lados. ARMY siempre te amará Gracias por elegir a Her y a Ego”, dijo un fan.

El nuevo álbum Proof de BTS se lanzará el 10 de junio de 2022 y constará de tres nuevas canciones: Yet To Come, Run BTS y Born Singer. También tendrá canciones antiguas como Run, Fake Love, I Need You, Jamais Vu, Seesaw, Moon, Fire, Persona, NO, Boy in Luv, Danger, IDOL, Dynamite, Life Goes On y Butter.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!