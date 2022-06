BTS estrena el MV 'Yet To Come', una canción optimista que cautivó a ARMY

En 2015, BTS se embarcó en una era que llamaron 'The Most Beautiful Moment In Life' (El momento más hermoso de la vida). Ese título se refería a ese período de la edad adulta joven en el que todo se siente posible y lleno de potencial, pero las inseguridades e incertidumbres paralizantes persisten en cada esquina mientras tratas de navegar por una vida de responsabilidad y de proveerte a ti mismo.

Seis años después, más viejos, más sabios y más alejados de la intensidad de ese período de transición, el grupo de K-Pop (RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook) está volviendo a esa descripción. Esta vez, 'El momento más hermoso de la vida' ha evolucionado. Ya no está simplemente obsesionado con una fase específica de la vida o incluso anclado en el presente.

En Yet To Come (The Most Beautiful Moment), el sencillo principal del nuevo álbum Proof, está simultáneamente teñido de nostalgia y rebosante de optimismo para el futuro. Mira el video musical de BTS Proof Yet To Come a continuación:

“Sí, honestamente, el pasado fue lo mejor / Pero lo mejor de mí es lo que viene después”, canta V desde el principio, con un tono de voz rico y elegante, y una actitud confiada.

'Proof', que contiene en gran parte las pistas que han impulsado a BTS a las vertiginosas alturas que ahora ocupan (o demostraciones y alternativas de esas canciones), es un momento para hacer un balance y reflexionar, y 'Yet To Come' se sumerge directamente en ese modo.

Al otro lado de la pista, una pieza conmovedora de hip-hop alternativo, los siete miembros sopesan todo, desde los elogios que les han otorgado a lo largo de los años, su propósito y su futuro.

Foto: HYBE LABELS / MV BTS "Yet To Come"

“Ese título incómodo que nos dieron un día / Todavía estamos avergonzados de que nos llamen los mejores”, rapea Suga mientras las melodías deslizantes del coro que sale se sumergen en un bajo de muy baja frecuencia.

El espíritu humilde por el que el grupo todavía es conocido colorea sus reflexiones, y a menudo ignoran las grandes implicaciones asociadas a los apodos que a menudo se usan para referirse a ellos (rompe récords, hacedores de historia y muchos más).

Foto: HYBE LABELS / MV BTS "Yet To Come"

“Simplemente amamos la música / Estamos corriendo hacia adelante”, ofrece Jungkook con naturalidad, mientras que J-Hope sugiere que, incluso con la elevada visión que el mundo tiene de la banda, aún queda trabajo por hacer: “Todavía tengo mucho para aprender / Mi vida, tengo mucho que cumplir.”

Las reflexiones sobre 'Yet To Come' no solo echan un vistazo al pasado, sino que también retoman algunos de los temas que se han mantenido constantes a lo largo del trabajo de BTS hasta el momento.

Foto: HYBE LABELS / MV BTS "Yet To Come"

Mientras rapean y cantan su historia, tocan la noción de tener un sueño ("¿Tienes un sueño? ¿Cuál es el final de ese camino?"), la juventud y el crecimiento ("Hacia el día / Más como nosotros mismos").

Musicalmente, también, la canción pone su mirada en lo que vino antes. Tiene la misma atmósfera emocional que 'Spring Day' de 2017, una de las mejores canciones del grupo, mientras que también hace retroceder las cosas aún más.

pic.twitter.com/KAtaxDYsfs — ���� ʟɪʟ ᴍᴇᴏᴡ ᴍᴇᴏᴡ ����#YET TO COME (@oilSGTH) June 10, 2022

Entre las capas de la pista, hay un sonido tenue y agudo que asiente con la cabeza al estilo de muestreo del hip-hop de principios y mediados de la década de 1990. Cuando RM rapea "We going to touch the sky before the day we die”, se siente no solo como una referencia a 'Touch The Sky' de Kanye West, sino como un guiño sutil e inteligente a toda esa época.

El sencillo no es la única pieza de material nuevo en 'Proof' y las otras pistas nuevas del disco continúan su ejercicio para concluir este capítulo de la historia de BTS. Las pistas inéditas 'Quotation Mark' y 'Young Love' tallan ritmos suaves y destilan alma respectivamente.

Mientras que 'Run BTS' regresa a las raíces del hip-hop del septeto en sus ritmos infecciosos y acelerados. 'For Youth' remata estas gemas de forma emotiva, probando 'Epilogue: Young Forever' de 2016 antes de rendir homenaje a la creciente base de fans que ha estado a su lado desde 2013.

Foto: HYBE LABELS / MV BTS "Yet To Come"

"Sí, eres mi juventud / Y mi primavera / Mi amigo agradecido / Mi orgullo, mi cielo y mi amor”, cantó J-Hope. Cuando ocurre el final de una era, a menudo hay una sensación de finalidad que lo acompaña y ese es el caso de 'Proof'.

Pero, como dice el refrán, cuando una puerta se cierra, otra se abre y hay muchos momentos en estas conmovedoras canciones que disipan cualquier temor de que esto sea para siempre.

al como nos dice 'Yet To Come', el momento más hermoso de la vida seguirá transformándose en nuevos picos y, como sugiere el sedoso voto de Jungkook de "Prométeme que seguiremos regresando por más", BTS no será lejos.

Foto: HYBE LABELS / MV BTS "Yet To Come"

El nuevo álbum Proof, ya está disponible para escuchar en plataformas musicales como YouTube Music, iTunes, Spotify, entre muchas otras. El fandom ARMY tiene varias metas para agradecer a BTS; una de ellas es la gran cantidad de vistas y me gusta que está recibiendo el MV “Yet To Come”.

Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, el video musical 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)' es tendencia musical número 1 en YouTube y supera las 33 millones de reproducciones en menos de 11 horas. Finalmente, te recordamos que BTS se asocia con YouTube y lanza el desafío para fanáticos MyBTStory.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!