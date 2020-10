BTS establece nuevo récord con con las 450 millones de vistas de “Dynamite”

BTS se han convertido en los artistas coreanos que más rápido han superado las 450 millones de visitas en YouTube, gracias al vídeo musical de "Dynamite".

Lanzado el 21 de agosto a la 1 p.m. KST, el vídeo musical de "Dynamite" alcanzó los 450 millones de visitas aproximadamente a las 4:20 p.m. KST del 7 de octubre.

"Dynamite" de BTS alcanza las 452,852,641 reproducciones y más de 19 millones de "likes" en YouTube

Esto significa que se necesitaron poco más de 47 días y tres horas para obtener más de 450 millones de visitas en el vídeo oficial de "Dynamite".

BTS quita el récord a BLACKPINK

"Dynamite" ha batido el récord del vídeo musical más rápido de un artista coreano en alcanzar este hito, que fue mantenido por "How You Like That" de BLACKPINK a los 57 días y siete horas.

¡Mira el vídeo musical de “Dynamite” nuevamente para celebrar el récord de BTS!.

"Dynamite" es también el décimo vídeo musical de BTS en alcanzar 450 millones de vistas, después de "DNA", "Fire", "Fake Love", "MIC Drop (Steve Aoki Remix)", "Dope", "IDOL", "Blood Sweat & Tears”, “Boy With Luv”y “Save Me”.

