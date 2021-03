ARMY salió en defensa de BTS luego de que la revista Topps compartiera una "racista ilustración" que mostraba a los integrantes del grupo surcoreano siendo agredidos por un Premio Grammy, esto en alusión a su pasada derrota ante Lady Gaga y Ariana Grande en la categoría de Best Pop Vocal Duo/Group.

La revista Topps compartió en sus redes sociales una serie de ilustraciones perteneciente a la línea de Garbage Pail Kids, la cual hacía referencia a la 63a entrega de los Premios Grammy, pero lo que llamó la atención e indignó a las fanáticas de BTS es que el dibujo mostraba a Jin, RM, Jungkook, V, Jimin, Suga y J-Hope con heridas en el rostro.

Este el dibujo de BTS que compartió la revista Topps en redes sociales, el cual causó la indignación del ARMY entero.

En la ilustración se muestra a los siete integrantes de BTS como si fueran parte del juego Whac-A-Mole, conocido también por su nombre en español como 'Golpea al Topo’, pero en vez de utilizar un mazo de madera para golpearlos se hace uso de un Premio Grammy y así representar de modo “satírico” el hecho de que perdieron su única nominación.

A través de los hashtags #ToppsRacist, #RespectBTS, #BIGHITProtectYourArtists, #StopAsianHate y #Apologize_To_ BTS, ARMY exigió a la revista Topps que diera una disculpa a la agrupación surcoreana, pues ellos aseguran que la ilustración es un ataque racista, discriminatorio y xenófobico.

La revista Topps pide disculpas en redes sociales

La revista Topps emitió un comunicado donde pide disculpas a sus consumidores, al ARMY y al público en general.

Por tal motivo, la revista Topps utilizó su cuenta de Twitter para emitir una disculpa y al mismo tiempo anunciar que la polémica ilustración de BTS no saldrá a la venta; sin embargo, el comunicado no fue del agrado del ARMY, pues en ella no se menciona “el ataque racista” que sufrió el líder RM y los otros seis integrantes de la agrupación.

“Escuchamos y entendemos a nuestros consumidores que están molestos por la representación de BTS en nuestro producto GPK Shammy Awards y nos disculpamos por incluirlo. Hemos eliminado la tarjeta de BTS del conjunto, no hemos impreso ninguna de las tarjetas y no estará disponible”, escribió la revista Topps en Twitter.

¿Consideras que los chicos de BTS son víctimas del racismo? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

