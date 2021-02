BTS enloquece al ARMY con una sorpresa entre manos ¡Descúbrela!

El grupo K-pop está listo para sorprender a ARMY con una nueva canción en la que uno de sus integrantes volvió a demostrar su talento como productor y seguramente va a encantar a todo el ARMY mundial.

Resulta que ahora BTS estrenará su nueva canción Film Out, el OST para la película japonesa Signal y en la que Jungkook se desempeñó como productor al lado de la banda Black Number.

Tal parece que el grupo K-pop terminó con las vacaciones por las celebraciones del Año Nuevo Lunar, el grupo está listo para sus siguientes lanzamientos musicales, los cuales incluyen el repackage de BE y el posible MV de Fly to my room.

Don’t Leve Me” y ahora Jungkook probará sus talentos como productor, ya que BTS no es ajeno al cine, no solo tienen sus propios documentales, también tendrán un dorama basado en su universo y la música ha podido formar parte de esta área artística, por lo que fueron elegidos para musicalizar la historia de Signal.

BTS está por estrenar una canción producida por Jungkook

Jungkook y la nueva producción

Fue a través de las redes sociales que ARMY posicionó en tendencia la frase PROD JK para elogiar las habilidades musicales de Jungkook en otras ramas de la música, el idol fue el encargado de producir la canción junto a Shimizu, de la banda Black Number.

El y el maknae trabajaron en un demo y él sugirió un cambio de melodía, por ello el ARMY compartió su emoción y felicidad por este nuevo proyecto, además externaron su orgullo por Jungkook, quien continúa probando nuevas facetas en la música.

Cabe destacar que otro de los proyectos que ha emocionado a ARMY es el posible mixtape de V, el idol ha estado trabajando en sus canciones y una nueva vista ha desatado fuertes rumores.

