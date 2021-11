BTS en los MTV European Music Awards 2021 y el mensaje de Jimin

La sensación del K-Pop BTS, compuesta por RM, Jungkook, Jimin, J-Hope, Suga, V y Jin, mantienen a ARMY ocupado con sus constantes publicaciones en la plataforma interactiva Weverse.

Recientemente, Park Ji-min tomó Weverse y envió una grabación de voz a sus fans, diciendo que los extrañaba. También compartió un par de sus publicaciones sobre un sueño que tuvo recientemente.

Según lo traducido por el sitio oficial de BTS Weverse, Little Prince envió una grabación de voz diciendo que extrañaba a ARMY, y ellos respondieron con comentarios emocionales. Un fan escribió: "¡ARMY también te extraña!" Otros escribieron: "¡Te extraño mucho!" Un fan incluso también le escribió una nota emocional al cantante de “Filter”.

Comentario de Jimin en Weverse

ARMY comparte el mensaje de Ji-min en Instagram

Park Ji-min también compartió un par de publicaciones sobre sus sueños. Al principio escribió: "¿Tienes un sueño que recuerdas últimamente?" En la siguiente publicación escribió: “Tuve un sueño hace dos días. Tengo un sueño que es tan cotidiano. Estoy charlando con mis amigos en mi habitación. No pensé que fuera un sueño, porque era mi rutina diaria ”.

El otro día, un fan le escribió a Little Prince pidiéndole que se casara con ellos. Si bien Ji-min no respondió, Jin respondió en su nombre y simplemente escribió, "No", ganándose el título de ser "salvaje" por parte de los fanáticos, una hazaña generalmente reservada para Suga, el rapero Min Yoongi que recientemente confesó quién es la chica que le acelera el corazón.

¿Qué hizo BTS en 2021?

BTS sigue en lo más alto, ya que BTS y Ed Sheeran son los principales ganadores en los MTV EMA 2021 (European Music Awards), que se llevaron a cabo el 14 de noviembre.

Los chicos del K-Pop ganaron los cuatro premios por los que fueron nominados y obtuvieron la mayor cantidad de trofeos de cualquier artista este año. BTS ganó Mejor Grupo, Mejor Pop y Mayores Fans, así como el nuevo premio a Mejor K-Pop (por el cual Lisa de BLACKPINK, MONSTA X, NCT 127, Rosé de BLACKPINK y TWICE también fueron nominados).

La Verdad Noticias informó anteriormente, que Jimin de BTS responde los elogios de ARMY sobre su canción Friends que estuvo presente en la película de Marvel, Eternals.

