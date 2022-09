BTS en concierto “Yet to come in Busan” lanza nuevo adelanto exclusivo

Cuando recibimos la noticia de un nuevo concierto de BTS, todo fue una locura, la gente estaba muy feliz y más, porque todos tienen la oportunidad de verlo en sus casas usando plataformas de transmisión. ¡Ahora BTS muestra un adelanto de Yet to Come exclusivo del concierto de Busan!

Las expectativas del concierto son una locura, porque finalmente se está realizando después de la pandemia del COVID-19. Actualmente desde Twitter, podemos encontrar el nuevo cartel oficial que representa a mucha gente y grandes expectativas del evento.

El póster presenta personajes de Hangeul que deletrean tanto 'Busan' como 'Bangtan Sonyeondan'. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que el concierto de BTS en Busan se podrá ver gratis y en línea desde la aplicación Weverse.

Visual exclusivo de BTS "Yet to come The City in Busan".

Recordemos que el concierto de Bangtan Sonyeondan “Yet to come The City in Busan” se llevará a cabo el 15 de octubre en el Estadio Principal Asiad de Busan, donde veremos al septeto musical conformado por RM, Jin, Jimin, J-Hope, SUGA, V y Jungkook.

También se instalarán pantallas bastante grandes en la playa Haeundae de Busan y en la Terminal Internacional de Pasajeros del Puerto de Busan. Entonces, si no estás allí, puedes ver el programa en vivo desde otras ubicaciones de Busan.

No podemos esperar a ver qué más viene. ¿Qué te gustaría ver del concierto? ¿Quizás un tráiler donde podamos ver a BTS presentándose a sí mismos? Los chicos de BTS están descansando de sus actividades grupales y el concierto marcará su regreso tras una ola de exitosos lanzamientos en solitario.

