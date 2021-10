BTS en The Fact Music Awards 2021, todos los premios que ganó y presentación

Finalmente se celebraron los The Fact Music Awards 2021 (TMA) este 2 de octubre. El evento reunió a grupos de K-Pop y artistas surcoreanos más sobresalientes de este año. Los fanáticos vieron a grupos como BTS (Bangtan Sonyeondan), TXT, SUPER JUNIOR, ASTRO, Brave Girls y STAYC en la alfombra roja.

Algunos grupos de K-Pop como Bangtan Sonyeondan y STAYC realizaron una presentación musical y se llevaron importantes galardones a casa. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo relacionado a RM, SUGA, Jin, J-Hope, V, Jimin y Jungkook en los TMA.

La Alfombra Roja de los 2021 TMA inició a las 5 pm (KST) y la Ceremonia Principal tuvo lugar a las 7 pm (KST). Bangtan Sonyeondan formó parte de los 17 artistas que realizaron una presentación musical y en esta ocasión también presentaron su éxito mundial Permission To Dance (PTD). Anteriormente, informamos que BTS en Asamblea de la ONU presenta PTD.

Bangtan Boys en la Alfombra Roja de los TMA

Bangtan Boys en la Alfombra Rojo de los 2021 TMA

El septeto de K-Pop desfiló en la Alfombra Roja de los The Fact Music Awards 2021 y fueron presentados como “la mejor estrella mundial y el orgullo del K-Pop”. Los chicos de Bangtan Sonyeondan lucieron nuevos looks de cabello y vestuarios donde predominó el color negro.

Jungkook de BTS cautiva a ARMY con su look y piercings en la Alfombra Roja. De hecho, al poco tiempo de su desfile se convirtió en tendencia de redes sociales por una presunta nueva perforación en los labios de JK; revelación que ARMY todavía está procesando.

¿Qué premios ganó Bangtan Boys en los TMA?

RM, SUGA, Jin, J-Hope, V, Jimin y Jungkook se llevaron un total de 5 premios en los 2021 TMA de este año. Recibieron el importante reconocimiento de Top Mundial, el U + IDOL LIVE por popularidad y fueron celebrados en redes sociales.

De igual forma, ARMY nuevamente les dio el premio a FAN N STAR Most Voted. A continuación, te compartimos un desglose con todos los premios que se llevó el grupo de K-Pop y el emotivo discurso que dio Kim Taehyung (V) para los fanáticos:

Grand Prize (Daesang) “El máximo galardón”

Artist of the Year (Bonsang)

Listener’s Choice

Most Voted Artist

Popularity Award

"Como los ARMY han votado tan duro por nosotros, ¡obtuvimos un premio una vez más! (...) Ha pasado tanto tiempo y también se siente como si estuviéramos recibiendo un premio por primera vez en mucho tiempo, así que estoy muy nervioso como hemos dicho no hemos podido ver a ARMY unas 500 veces”, comentó Taehyung.

“La pandemia aún continúa, y esperamos que el día en el que podamos ver a ARMY en un concierto llegue incluso un día antes y bueno...", finalizó V de Bangtan Boys. Ante esto, te recordamos que el septeto musical ya invitó al ARMY a vacunarse contra el COVID-19 y así puedan estar juntos nuevamente en sus conciertos de Los Ángeles.

BTS se presenta en los TMA 2021

El grupo de Bangtan Sonyeondan fueron los encargados de cerrar los premios 2021 TMA presentando su éxitos “Boy With Luv”, “Butter” y “Permission To Dance”. ¡Muchas felicidades a los artistas y ARMY! En otras noticias, te recordamos que tenemos información de los conciertos BTS Permission To Dance On Stage, fechas y dónde comprar entradas.

