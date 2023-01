BTS en Cinépolis 2023: Fechas y horarios de los conciertos en febrero

BTS Yet To Come en Cinépolis llegará en febrero de este año. La boyband de K-Pop lanzará mundialmente la película que tiene funciones y preventa de boletos confirmada en México, Perú, Colombia, Chile, Brasil y más países de Latinoamérica.

Según el portal La República, la información de los boletos para ver el concierto de BTS Yet To Come en cinemas se sigue actualizando cada día en Cinépolis México, pero ARMY (fandom de BTS) quiere saber cuáles serán las fechas y horarios.

Antes, La Verdad Noticias compartió detalles sobre los posibles coleccionables para BTS en Cinépolis 2023. Ahora es momento de explorar las fechas y horarios confirmados para la transmisión del concierto en la pantalla grande.

¿Cuándo saldrá BTS Yet To Come en Cinépolis?

Fechas y horarios de BTS Yet To Come en Cinépolis

“Yet to come in cinemas” se estrena los días 1, 2, 3 y 4 de febrero en varios horarios disponibles. Cinépolis es la cadena de cines confirmada para México, mientras que otras empresas como Cinemark también traerán el concierto a Perú.

La preventa comenzó el 10 de enero a las 6 pm (CDMX) y causó gran revuelo entre los usuarios que compraron sus entradas en la app de Cinépolis. Si tienes dudas, no dudes en consultar el comunicado sobre los boletos de BTS Yet To Come.

¿Cinépolis venderá coleccionables de BTS Yet To Come en cines?

Horarios funciones de BTS en Cinépolis México 2023

Siento miedo y felicidad por este día. ������

#ARMY ya está la preventa para el concierto #YetToCome de #BTS. ������



Atte. Joel.

��️�� https://t.co/E3d86cttXf pic.twitter.com/fJvgtlbVGd — Más Que Cine Latam (@MasQueCineLatam) January 11, 2023

Al entrar en la página oficial de Cinépolis, notamos que los horarios para ver el concierto BTS “Yet to come in cinemas” es a las 6:30 PM (CDMX) y 9:10 PM (CDMX). Podrás disfrutar el concierto de 110 minutos en 4DX y subtitulado al español.

Recuerda que los horarios pueden variar según tu ubicación. El precio de los boletos ronda los 250 pesos mexicanos en sala tradicional y 300 pesos mexicanos para sala VIP. El grupo BTS conformado por RM, SUGA, Jin, Jimin, J-Hope, V y Jungkook te estará esperando en cines.

