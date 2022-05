BTS domina los primeros lugares en la lista Hot Trending Songs de Billboard

— BTS lidera la lista Billboard Hot Trending Songs de hoy.

"With You" se encuentra en el puesto 1, seguido por Butter (#2). Asimismo, "That That" (#3), "Yours" (#4), "Super Tuna" (#5), "Stay Alive" (#6) y "Christmas Tree" (#9) ocupan 5 de los 10 puestos más altos.@BTS_twt #BTS pic.twitter.com/CaOirog7A3