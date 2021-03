BTS cumple el sueño de una ARMY en 'You Quiz On The Block!'

BTS y ARMY se convirtieron en tema de conversación en las redes sociales gracias a la participación especial que la exitosa agrupación tuvo en la emisión número 99 de 'You Quiz On The Block!', famoso programa que se emite por la señal del canal tvN en Corea del Sur.

Uno de los momentos más memorables de su participación en dicho programa fue cuando una joven estudiante de nombre Kim Jung Hyun apareció para bailar al ritmo del tema ‘Mic Drop’ frente a los chicos de BTS, quienes no pudieron evitar contener su emoción al verla.

Cabe destacar que esta chica surcoreana se volvió viral en 2017 gracias a un video que circula en redes sociales y que la muestra bailando al ritmo del tema anteriormente mencionado desde la cancha de su escuela. Dicho clip ya supera las 8 millones de reproducciones y ha sido aclamada por el ARMY, nombre que reciben los fans de BTS.

La emoción de los chicos fue tanta que el idol V decidió darle de regalo un pequeño peluche que tenía en sus manos en esos momentos. Cabe destacar que la participación de Kim Jung Hyun se convirtió en tendencia de las redes sociales y causó envidia de la buena entre las fanáticas de BTS.

BTS rompe un nuevo récord en la televisión surcoreana

El episodio especial de BTS en 'You Quiz On The Block!' rompió récords de audiencia en Corea del Sur.

Por otro lado, el sitio KMedia ha revelado que el episodio especial de los chicos de BTS en 'You Quiz On The Block!' ha impuesto un nuevo récord de audiencia al reportar una calificación de 6.74% para las plataformas de paga. Dicha hazaña no pasó desapercibida para ARMY, quienes celebraron a lo grande en redes sociales.

No cabe duda que BTS sigue siendo un fenómeno a nivel internacional, pero lo que llama la atención es que Jin, RM, Jungkook, V, Jimin, Suga y J-Hope han sabido conservar su sencillez, motivo por el cual sus fieles fanáticos no dudan en apoyarlos de manera incondicional.

¿Te pareció divertido el momento entre ARMY y BTS en 'You Quiz On The Block!'? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.

Fotografias: Instagram