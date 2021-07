Billboard, la famosa revista estadounidense especializada en música, publicó en sus respectivas redes sociales oficiales el top ten semanal de las canciones más populares de Estados Unidos, la cual está liderada por ‘Permission To Dance’, el nuevo sencillo de BTS.

De acuerdo al listado, el reciente sencillo musical de los Bangtan Boys ocupa el primer puesto, mientras que el segundo lugar le pertenece a Olivia Rodrigo y su canción ‘good 4 u’. En el tercer peldaño tenemos a ‘Stay’, lo nuevo de The Kid LAROI y Justin Bieber.

Olivia Rodrigo y BTS son los únicos dos artistas en tener dos canciones dentro del listado.

En cuarto lugar tenemos el remix de ‘Levitating’ de Dua Lipa y DaBaby y en quinto lugar a ‘Kiss Me More’ de Doja Cat y SZA. El resto del top queda de la siguiente manera:

6) ‘Bad Habits’ de Ed Sheeran

7) ‘Butter’ de BTS’

8) Montero (Call Me By Your Name’ de Lil Nas X

9) ‘Save Your Tears Remix’ de The Weeknd y Ariana Grande

10) ‘deja vu’ de Olivia Rodrigo.

BTS conquista el Billboard Hot 100

BTS ha debutado cinco de sus canciones en el primer lugar de Billboard Hot 100: 'Dynamite', 'Lifes Goes On', 'Saxage Love (Laxed-Siren Beat', 'Butter' y 'Permission To Dance'.

De acuerdo a información proporcionada por la revista, Permission To Dance llega para reemplazar a Butter, quien por siete semanas consecutivas logró encabezar el Billboard Hot 100, siendo este un nuevo récord para los idols surcoreanos.

Además, este es el quinto número uno de BTS y la canción 1126 que ocupa la cima del listado en los 62 años que lleva vigente. También es la número 55 en debutar directo en el primer puesto. Con este logro, ellos se convierten en el único grupo de K-Pop con mayor número uno en el chart, además de ser los más consecutivos en lo que va de la década.

Por otro lado, se unen a Michael Jackson como los artistas que menos tiempo necesitaron para lograr cinco debuts en la primera posición del Billboard Hot 100. El llamado rey del pop logró dicha hazaña en nueve meses y dos semanas. El primer puesto le pertenece a The Beatles, quienes lograron dicha hazaña en tan solo seis meses, esto durante 1964.

Letra en español de Permission To Dance

La Verdad Noticias trae para ti la letra en español de ‘Permission To Dance’, la canción que BTS estrenó para celebrar el octavo aniversario de ARMY y que sin duda tiene todo el potencial para convertirse en un hit, lo cual se ha demostrado hoy con su debut en la cima del Billboard Hot 100.

[Verse 1: Jung Kook, RM]

Al pensar en la juventud

Tu corazón late como un tambor

Latiendo más fuerte sin ninguna manera de detenerlo

Cuando todo parece equivocado

Sólo canta con Elton John

Y con esa sensación, apenas estamos comenzando

[Pre-Chorus: Jimin, Jin]

Cuando las noches se pongan más frías

Y los ritmos te hagan quedar atrás

Sólo sueña con el momento

En que te ves a ti mismo a los ojos, ojos, ojos

Y gritas

[Chorus: Jung Kook, V]

Quiero bailar

La música me hace empezar a moverme

Nada puede jamás detener cómo nos movеmos yeah

Vamos a romper nuestros planеs

Y vivir como si fuéramos dorados

Y deleitarnos como si fuéramos locos bailarines

[Post-Chorus: Jimin, RM, Jin]

No hay por qué preocuparnos

Es que ya sabemos cómo tocar el piso cuando caigamos

No se necesita hablar más, disfrutemos esta noche

Porque no necesitamos permiso para bailar

[Verse 2: j-hope, SUGA]

Siempre hay algo que se interpone en el camino

Pero si no dejas que te turbe

Sabrás cómo romper

Sólo mantén la buena vibra, yeah

Porque no habrá mirada atrás

No tienes nada que probarle a nadie

Seamos atrevidos, yeah

[Pre-Chorus: V, Jung Kook, Jimin]

La espera terminó

Ahora es el momento así que hagámoslo bien

Yeah seguiremos adelante

Y nos quedaremos levantados hasta ver el amanecer

Y gritaremos

[Chorus: V, Jin]

Quiero bailar

La música me hace empezar a moverme

Nada puede jamás detener cómo nos movemos, yeah

Vamos a romper nuestros planes

Y vivir como si fuéramos dorados

Y deleitarnos como si fuéramos locos bailarines

[Post-Chorus: Jung Kook, j-hope, Jimin]

No hay por qué preocuparnos

Es que ya sabemos cómo tocar el piso cuando caigamos

No se necesita hablar más, disfrutemos esta noche

Porque no necesitamos permiso para bailar

[Bridge: Jin, Jung Kook]

Da-na-na-na-na-na-na

Da-na-na-na-na-na-na

Da-na-na-na-na-na-na

No, no necesitamos permiso para bailar

Da-na-na-na-na-na-na (Hey!)

Da-na-na-na-na-na-na

Da-na-na-na-na-na-na

[Pre-Chorus: Jimin, V]

Bueno déjenme mostrarles

Que podemos mantener el fuego vivo

Porque aún no ha terminado

Hasta que se acabe griten una vez más

Griten

[Chorus: Jung Kook, Jimin]

Quiero bailar

La música me hace empezar a moverme

Nada puede jamás detener cómo nos movemos, yeah

Vamos a romper nuestros planes

Y vivir como si fuéramos dorados

Y deleitarnos como si fuéramos locos bailarines

[Post-Chorus: Jin, SUGA, V, Jung Kook]

No hay por qué preocuparnos

Es que ya sabemos cómo tocar el piso cuando caigamos

No se necesita hablar más, disfrutemos esta noche

Porque no necesitamos permiso para bailar

