¡BTS con doble personalidad! El cabello de Jungkook se roba el show

BTS se ha convertido en la encarnación del consuelo y la curación para la base de fans. De hecho, como se ha dicho en La Verdad Noticias, ARMY logró hacer que renonara el millones de millones de veces el nuevo álbum BE. Y hablando individualmente de ellos, queremos centrarnos en Jungkook.

Pero antes no queremos dejar de mencionar que Life Goes On, es la canción con la que los miembros nos consolaron musicalmente en medio de la pandemia de COVID-19 y nos dieron la esperanza de un futuro mejor en el horizonte.

Por lo tanto, BTS quiso seguir la misma línea en el paquete de invierno 2021, que es encontrar la luz al final de un túnel oscuro.

Jungkook volverá a sorprendernos, solo hace falta esperar.

Previo de lo que será el invierno 2021 de BTS

BTS ha dejado un previo de lo que será el paquete de invierno, en él podemos ver que fue filmado en Gangwon-do, Corea del Sur y comienza con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook adornados con atuendos formales negros, encendiendo cerillas.

La atmósfera intimidante es solo por unos segundos cuando obtenemos un BTS más tierno solo momentos después, donde arrojan luz sobre su amistad de toda la vida mientras se ven adorables más allá de lo creíble en coloridos atuendos de invierno.

Ya sea que se trate de Namjoon, Jin y Yoongi cogidos de la mano tiernamente o incluso de J-Hope jugando con un lindo TaeTae y ChimChim bromeando con Jinkook junto con el icónico sombrero de invierno de Baby Mochi haciendo acto de presencia, el viaje de senderismo de BTS en las laderas montañosas te envolverá de inmediato con calor.

El previo muestra un cambio de escenario a una cabaña vibrante junto al bosque mientras los miembros se visten con suéteres navideños que esparcen el sol en un día nublado, algo que sin duda emocionó a ARMY.

Aquí te dejamos el video:

Y es que en sí el escenario es simplemente hermoso, nieve por doquier y los siete miembros de BTS jugando y divirtiéndose en la época donde la tristeza suele apoderarse de muchos, pero estos chicos provocan un calor bellamente acogedor.

Pero es que ARMY no pudo superar los largos mechones negros de Jungkook que luego se tiñeron de azul junto con Baby Mochi y Hobi con el cabello azul y amarillo también. El cambio instantáneo de personalidad dual de BTS entre oscuro y adorable en un minuto y 15 segundos es realmente algo entrañable de presenciar.

Korea ¡Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu! Síguenos en Google News para mantenerte informado. Annyeong!

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!