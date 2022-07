BTS comparte video tributo a su fandom ARMY

¡Feliz noveno cumpleaños, ARMY! Para celebrar el hito, BTS lanzó su video tributo “Yet to Come (The Most Beautiful Moment)” el martes (12 de julio) con clips de fans de su campaña de YouTube #MyBTStory.

“Pasamos muchos momentos juntos. Fueron tiempos en los que mi historia se convirtió en tu historia”, dijo RM para presentar el video antes de que comenzara a sonar el último sencillo de la banda de chicos.

Como un montaje de clips enviados por ARMYs de varios conciertos, actuaciones y otros momentos de la última década de reproducción de la canción, Jimin agregó: “Estoy muy contento de tener la oportunidad de reflexionar sobre nuestros recuerdos de esta manera”.

El cantante Park Jimin del grupo BTS continuó: “Momentos preciosos se desarrollaron ante mis ojos, recordándome vívidamente las emociones y los recuerdos de esa época, y me dejaron con un sentimiento aplastante”.

A lo largo del clip, el resto de los compañeros de banda también se turnan para recordar su relación con ARMY a lo largo de los años. “Mientras miraba su #MyBTStory uno por uno, ya sea cerca o lejos, sentí que estábamos estrechamente conectados a través de la canción y el baile”, comentó Suga.

Luego tenemos un comentario de J-Hope: "Desde la apariencia torpe hasta el escenario extravagante, cada momento nuestro también fue un momento junto a ti."

De igual forma, aunque la producción musical de los Bangtan Boys como grupo puede estar en pausa por el momento, J-Hope está preparando el lanzamiento de su álbum debut en solitario Jack in the Box, que saldrá el viernes (15 de julio) a través de Big Hit Music.

El álbum de 10 pistas fue precedido por el sencillo principal " MORE " y también contendrá las pistas "Pandora's Box", "STOP", "= (Equal Sign)" y "Arson". ¿Qué te pareció el video tributo de BTS para ARMY?

