BTS comparte los primeros teasers de su próximo álbum "BE" ¡Fascinan al ARMY!

¡BTS ha lanzado más teasers para su próximo álbum, "BE"!

El 1 de noviembre a la medianoche (horario de Corea del Sur), Big Hit Entertainment compartió dos clips conceptuales del nuevo álbum: uno en el que los miembros de BTS se miran en un espejo y otro desde el punto de vista del espejo.

"BE" se lanzará el 20 de noviembre y cuenta con la participación directa de BTS en la música, el concepto, el diseño, la dirección y más, lo que ha emocionado al ARMY. El 31 de octubre, se reveló que la canción principal del álbum sería "Life Goes On".

BTS prepara el estreno de "Life Goes On"

¡BTS llevará a cabo su muy esperado regreso en los 'American Music Awards' de este año, que se llevarán a cabo el 22 de noviembre a las 8 PM EST!.

Los '2020 AMA' marcarán la primera presentación televisiva del grupo de su próxima canción, "Life Goes On" de su nuevo álbum, 'BE (Deluxe Edition)'. Además, los idols del momento también planea ofrecer otra actuación emocionante de su éxito "Dynamite".

BTS presentarán "Dynamite" y "Life Goes On" en los American Music Awards

Mientras tanto, los fans también pueden esperar actuaciones espectaculares de BTS, incluida su canción principal de regreso "Life Goes On", y más, en varios programas de música nacionales de fin de año que se publicarán próximamente.

'BE (Deluxe Edition)' de BTS se lanzará el próximo 20 de noviembre, del cual podrás conocer todos los detalles a través de La Verdad Noticias.

¿Qué te parecen los nuevos teasers de BTS?, ¿Esperas el lanzamiento de "BE"?