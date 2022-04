BTS colaborará en el Mundial de Qatar 2022 con un integrante

BTS sigue arrasando con los mejores eventos en el mundo y es que ahora se harán presentes en el Mundial de Qatar 2022 gracias a uno de sus integrantes de una manera única.

Resulta que el mega banda de K-pop, se sumará otro logro a su carrera, ya que se hará presente en el Mundial de Futbol Qatar 2022, esto gracias a uno de sus integrantes por medio de una campaña publicitaria.

Hay que destacar que esta no es la primera vez que el grupo de k-pop BTS se une a un evento deportivo tan importante y es por eso que ahora una de ellos conquistará el mundo deportivo en Qatar 2022.

BTS en el Mundial de Qatar 2022

Resulta que recientemente la compañía automotriz surcoreana Hyundai lanzó su comercial para la Copa Mundial de la FIFA 2022. Lo que llamó la atención de esta publicidad fue la voz del narrador, ya que el protagonista fue RM, líder de Bangtan.

No es para menos que inmediatamente el ARMY hizo viral este video, el cual se apoderó a las redes sociales, como Twitter, pues se aprecia la campaña bajo el lema "Objetivo del siglo" comenzará a partir del 22 de abril.

Hay que destacar que esa es la fecha en el que se conmemora Día Internacional de la Madre Tierra, el cual se estableció para hacer conciencia sobre los problemas de la sobrepoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.

BTS y Hyundai

Si recordamos los cantantes de k-pop son embajadores de marca de Hyundai Motor Co., por lo que han colaborado en diferentes ocasiones para la marca.

El año pasado, también hicieron una campaña para el Día de la Tierra llamada "For Tomorrow We Won't Wait" (No esperaremos hasta mañana en donde aparecieron haciendo actividades ecológicas sencillas, como usar el vaso reutilizable, vestirse con ropa hecha de materiales reciclados, apagar las luces, entre otras.

En esta ocasión los chicos de BTS, no están físicamente en el comercial, pero aparecen unas camisetas con el nombre de Bangtan y el número 7, por lo que la compañía automotriz surcoreana detalló: "BTS es uno de los actos más influyentes del mundo, no solo en el escenario. Cada miembro del Team Century, establecerá objetivos y proyectos para un gran futuro sostenible para el planeta”.

