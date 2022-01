BTS cancela su viaje a Estados Unidos, los Premios Grammy 2022 se retrasan

Los Premios Grammy 2022 estaban programados originalmente para el 31 de enero. Sin embargo, la Academia de la Grabación pospuso los premios de este año indefinidamente debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19). En consecuencia, el grupo de K-Pop BTS ha cancelado su viaje.

Como la ceremonia de los Grammy 2022 es pospuesta debido a Ómicron, se espera que la nueva fecha sea durante marzo o abril de este año. Sin embargo, aún queda esperar los avances de la nueva variante de COVID-19. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información.

¿Cuántas nominaciones tiene BTS a los GRAMMYs 2022?

Foto: BTS presenta "Butter" en los AMAs 2021

En la 64a Entrega Anual de los Premios Grammy, BTS está nominado a Mejor Actuación de Grupo / Dúo Pop por su canción "Butter". Esta es la segunda nominación de Bangtan Sonyeondan en la categoría, ya que fueron nominados a Mejor interpretación de dúo / grupo pop en los Premios Grammy 2021 por su canción "Dynamite".

En la entrega de premios, el septeto de K-Pop está nominado junto a Tony Bennett y Lady Gaga con "I Get a Kick Out of You", Coldplay por "Higher Power", Doja Cat con SZA con "Kiss Me More" y Justin Bieber y Benny Blanco por "Solo."

Después de que la Academia de la Grabación anunció que se posponen los Premios Grammy 2022, el sello musical Big Hit Music de HYBE lanzó una declaración sobre los planes de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook para la entrega de premios:

“Nos estábamos preparando para asistir a la ceremonia de premiación, pero detuvimos la discusión después de escuchar la noticia del aplazamiento. Sin embargo, el concierto en Seúl que está programado para marzo se llevará a cabo sin problemas”, escribió Big Hit Music según Soompi.

Jimin quiere que Bangtan Boys asista a los Grammy

En este momento, no está claro si BTS podrá asistir a la fecha reprogramada para los Premios Grammy 2022. Mientras que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook están actualmente de vacaciones, el septeto lanzará un nuevo álbum en 2022. También se espera que la banda tenga el permiso para los conciertos de Seúl en algún momento de marzo.

Antes de que la Academia de la Grabación anunciara el aplazamiento de los Premios Grammy 2022, los miembros de Bangtan Sonyeondan fueron entrevistados por Vogue Korea. En su entrevista con Vogue Korea, Jimin compartió sus esperanzas de que Bangtan pueda asistir a la entrega de premios en persona:

“¡Ganar un Grammy no era algo en lo que jamás hubiéramos pensado, y no puedo creer que hayamos sido nominados! Sería genial ganar el premio y hacer felices a nuestros fans. Pero ser nominado es maravilloso”, dijo Jimin a Vogue Korea.

"Si es posible, queremos estar allí y queremos actuar"

La Academia de la Grabación emitió un comunicado sobre el aplazamiento de los Premios Grammy 2022 el 5 de enero. La declaración de la Academia de la Grabación dice:

“Después de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios municipales y estatales, expertos en salud y seguridad, la comunidad de artistas y nuestros numerosos socios, la Recording Academy y CBS han pospuesto la 64ª Entrega Anual de los Premios GRAMMY”.

“La salud y seguridad de los miembros de nuestra comunidad musical, la audiencia en vivo y los cientos de personas que trabajan incansablemente para producir nuestro programa sigue siendo nuestra principal prioridad. Dada la incertidumbre que rodea a la variante Omicron, la celebración del espectáculo el 31 de enero simplemente contiene demasiados riesgos”.

“Esperamos celebrar Music's Biggest Night en una fecha futura, que se anunciará pronto", se lee en el comunicado. En otras noticias, se confirmó que SUGA, Jin y RM de BTS se recuperan de COVID-19 por completo.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu.