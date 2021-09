BTS baila al ritmo de Butter remix con Megan Thee Stallion

BTS ha lanzado un nuevo video de presentación para el nuevo remix de Butter con Megan Thee Stallion. El "video de actuación especial" de un minuto de duración se subió al canal de YouTube BANGTANTV el 9 de septiembre.

El video abrió con un fragmento del baile original de “Butter” al principio, antes de pasar a una intensa coreografía interpretada por J-Hope, Jungkook y Jimin mientras se escuchó el verso de la rapera estadounidense.

La Verdad Noticias te recuerda que este 9 de septiembre se discute la ley BTS sobre la posible exención de su servicio militar. ARMY espera más información de los medios surcoreanos y mientras todo sucede, aquí puedes apreciar un poco de los idols al ritmo de “Butter” remix.

Video de actuación especial para Butter remix

El remix de Butter asistido por Megan Thee Stallion se lanzó a fines del mes pasado y este “video de actuación especial” es tendencia número 1 de YouTube al momento de redactar este artículo. La presentación en el canal de YouTube BANGTANTV ya superó las 10 millones de reproducciones.

La colaboración se lanzó poco después de que un juez autorizara la canción y le concediera permiso a Megan para lanzar el remix, luego de las afirmaciones de Megan de la semana pasada de que su sello 1501 Certified Entertainment y el distribuidor 300 Entertainment le habían impedido lanzarlo.

Ayer (8 de septiembre), Billboard anunció que Butter había regresado al puesto número uno en su lista Billboard Hot 100, luego del lanzamiento del remix de Megan Thee Stallion. La canción ha pasado 10 semanas en la lista hasta ahora.

Billboard también nombró a “Butter” como la Canción del Verano de este año, seguida por “good 4 u” de Olivia Rodrigo y “Levitating” de Dua Lipa en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Otras canciones que llegaron a la lista incluyen “Leave The Door Open” de Silk Sonic, “Save Your Tears” de The Weeknd y Ariana Grande y más.

¿Dónde comprar Butter BTS?

Presentaciones del CD Butter (Foto: HYBE)

Puedes comprar el álbum de BTS Butter desde Amazon, Claro Shop, Mercadolibre o el sitio oficial de HYBE que representa a Bangtan Sonyeondan (Bangtan Boys). El disco físico tendrá tres versiones: la amarilla “Butter”, la naranja “Peaches” y la naranja con amarillo “Butter and Peaches”.

