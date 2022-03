BTS aparece en un video de TikTok del INE y ARMY enloquece

El Instituto publicó un video donde aparecen los miembros de la agrupación surcoreana/Foto: El Universal y Vértigo

BTS, una de las bandas de K-Pop más populares de los últimos años, apareció en un video de la cuenta de TikTok del Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque no se trató de una colaboración como tal, sino que la institución publicó un video que ya era viral del grupo, y lo editó para relacionarlo con su campaña para tramitar la credencial de elector.

En el clip se ve a los idols Jin, J-Hope, Jimin, V, Jungkook, RM y Suga, salir de un elevador y uno por uno posa unos cuantos segundos para la cámara. Esto lo aprovechó el Instituto Nacional escribiendo: “Aquí practicando para mi foto de la INE”.

Cuando ARMY notó que el video viral de BTS estaba siendo empleado por el Instituto rápidamente reaccionaron a la publicación. El video tiene como audio un fragmento de la canción "Butter", una de las más exitosas de los BangTan Boys, y ya cuenta con más de 137 mil likes.

ARMY piensa que BTS podría llegar a México por video del INE

De verdad que cuando digo 'México segunda casita de BTS' es porque México segunda casita de BTS. Jajsjsjs hasta los del INE los suben a su tik tok ajajjajs@BTS_twt pic.twitter.com/F4oWCGI7zh — Ptty.grly⁷| ʏᴏᴏɴɢɪ ᴅᴀʏ���� (@GrlyPtty) March 23, 2022

Como era de esperarse, el video de BTS en la cuenta del INE causó sensación en ARMY, y muchos fans incluso comenzaron a crear teorías de que posiblemente esto es una “señal” de que el grupo de K-Pop podría llegar pronto a México con su tour de conciertos.

Además de realizar este video en el que incluyeron a la banda surcoreana, también se compartió otro en el que utilizaron los autógrafos de los idols para que las personas que por primera vez sacarán su credencial practiquen su firma que colocarán en el trámite.

El instituto también usó las firmas de los idols/Foto: Tiktok

Hay que recordar que INE o el IMSS se unieron a TikTok hace unos meses y han llamado la atención de los usuarios de dicha plataforma debido a que realizan videos divertidos con los que informan a los mexicanos sobre trámites o noticias relevantes.

¿Cuál fue la canción con la que debutó BTS?

Los idols son una de las bandas más importantes de la industria musical/Foto: Semana

La primera canción que BTS presentó al público fue We are Bulletproof sin embargo, siendo minuciosos en su trayectoria musical, la canción con la que debutó el grupo fue No More Dream, de la que lanzaron su primer vídeo en 2013, que tiene hasta la fecha más de 200 millones de reproducciones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!