BTS anuncia su siguiente álbum “We are Bulletproof”, ¿Cuándo se estrena?

BTS, una de las agrupaciones de K-Pop más famosas de la actualidad, finalmente ha anunciado el nombre de su siguiente álbum: “We are Bulletproof”. A través de su cuenta oficial de Twitter los BangTan Boys revelaron durante la madrugada de este domingo 17 de abril un video teaser con la fecha en la que se estrenará su nuevo material.

Como te informamos en La Verdad Noticias, desde finales del 2021, BTS informó que ya estaba trabajando en su próximo álbum. Y ahora, la agrupación que pertenece a la agencia BigHit Music ha dado los primeros detalles del nuevo lanzamiento, el cual ha puesto muy feliz a ARMY (fandom), especialmente por la relevancia que posiblemente tendrá este disco.

¿Cuándo se estrena “We are Bulletproof” de BTS?

De acuerdo con la publicación en Twitter, “We are Bulletproof” de BTS se estrenará a nivel mundial el 10 de junio de 2022. Este anunció llegó justo cuando Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, concluyeron su espectacular concierto en Las Vegas, Estados Unidos en el Allegiant Stadium, como parte de su gira Permission to dance On Stage.

Además de agotar los boletos rápidamente, las luces de Las Vegas se tornaron moradas, como el color que identifica a la agrupación. Precisamente este 16 de abril fue la fecha elegida para hacer una transmisión en simultáneo en Live Play para fans.

En su Twitter BTS agradeció por el éxito en Las Vegas: “Gracias al amor de todos, pudimos realizar una presentación preciosa durante 4 días ¡Gracias por disfrutar con todo el corazón!... Otro gran viaje completado por el eterno público ARMY y la eterna juventud BTS”.

¿Qué significa BTS?

Si eres fan de los intérpretes de éxitos como “Butter” y “Idol” seguramente sabrás que BTS son las siglas para Bangtan Sonyeondan, que se traduce al español como "chicos a pruebas de balas" (que se traduce como “Bulletproof Boy Scouts” en inglés).

Eligieron este nombre por su conexión con el mensaje que la banda busca mandar a sus seguidores desde el lanzamiento. La banda de K-Pop se conformó en Seúl, Corea del Sur en 2010 y debutó en 2013.

Cabe destacar que We Are Bulletproof PT.2 es uno de sus primeros temas; por lo tanto, este nuevo álbum de BTS seguramente tendrá un gran significado con cada una de sus canciones.

