BTS anuncia eventos de conciertos Permission To Dance On Stage en Las Vegas

BTS Permission To Dance On Stage - Las Vegas se llevará a cabo en el Allegiant Stadium frente a una audiencia en vivo los días 8, 9, 15 y 16 de abril. Además, el evento de transmisión en vivo en persona "LIVE PLAY in LAS VEGAS" se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena los cuatro días.

El concierto también se transmitirá en línea el último día de la gira el 16 de abril. El registro para comprar boletos para las nuevas fechas comenzará desde ahora hasta el sábado 26 de febrero a las 5 pm (hora del Pacífico) y está disponible AQUÍ.

Promocional de BTS Permission To Dance On Stage - Las Vegas

Esto es aproximadamente cuatro meses después de que la banda se presentó en Los Ángeles para 'BTS Permission To Dance On Stage - LA’ a fines de noviembre y principios de diciembre del año pasado.

La semana pasada, BTS anunció llegar a México y más países con Permission To Dance On Stage - Seoul, que marcaría los primeros conciertos en persona de la banda en Corea desde octubre de 2019.

Los conciertos de Seúl se llevarán a cabo en el Estadio Olímpico de Seúl el 10,12 y 13 de marzo. Más información sobre el concierto está disponible en la plataforma de la comunidad mundial de fans Weverse.

¿Cuál es el concepto de BTS?

BTS, un acrónimo de Bangtan Sonyeondan o "Más allá de la escena", es un grupo surcoreano nominado al GRAMMY que ha conquistado los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo desde su debut en junio de 2013.

Los miembros de BTS son RM, Jin, SUGA , J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Ganando reconocimiento por su música auténtica y de producción propia, actuaciones de primer nivel y la forma en que interactúan con sus fanáticos, BTS se ha establecido como íconos pop del siglo XXI rompiendo innumerables récords mundiales.

Mientras imparte una influencia positiva a través de actividades como la campaña LOVE MYSELF y el discurso 'Speak Yourself' de la ONU, la banda de K-Pop BTS ha movilizado a millones de fanáticos en todo el mundo (llamados ARMY), recopilado seis sencillos No.1 Billboard Hot 100 en un lapso de un año y poco más de un mes, realizó múltiples espectáculos en estadios con entradas agotadas en todo el mundo.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!