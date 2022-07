BTS anuncia estrenar vlogs individuales todos los viernes

BTS ARMY entró en tristeza colectiva cuando los miembros anunciaron que detendrían las actividades grupales por un tiempo indefinido. Sin embargo, la decepción fue poca, ya que ARMY recibe contenido cada dos días.

El miembro de BTS, Jungkook, lanzó Left and Right con Charlie Puth, el álbum completo de J-Hope, Jack In The Box, llegará dentro de una semana, estará en Lollapalooza y, además, se anunció el concierto de Busan.

Justo ahora, Big Hit Music anunció que ARMY ahora podrá ver vlogs de los miembros individuales. Esto es realmente muy emocionante y La Verdad Noticias te comparte el calendario de lanzamientos a continuación:

— Información sobre los VLOGS de #BTS Se lanzará 7 videos de cada miembro todos los sábados (7:07 kst)!



El primero Vlogs será Taehyung's Drive Vlog saldrá el sábado 9 de julio a las 7:07p. m.KST



Una de las etiquetas que usaron es:

una cita mencionada por Taehyung



#BTS_VLOG+ pic.twitter.com/kTzhqEO6u3 — ‘-‘ meybolw �� ��♡ �� (@Akira_choko) July 8, 2022

BTS V conduciendo - 9 de julio

J-Hope y su proceso detrás de su álbum - 16 de julio

Jimin en un taller de brazaletes - 23 de julio

RM en un museo - 30 de julio

Jungkook acampando - 6 de agosto

Jin cocinando - 13 de agosto

Suga en un taller de carpintería - 20 de agosto

Taehyung’s drive Vlog coming soon



TRAVEL WITH Vpic.twitter.com/ZUQyQSu4hG — shirley⁷ (@winterbeartaete) July 8, 2022

Los fanáticos verán un vlog de manejo de BTS V (Kim Taehyung), una sesión de fabricación de brazaletes de Jimin (Park Ji-min), el viaje de campamento de Jungkook (Jeon Jung-kook), un viaje al museo con RM (Kim Namjoon), la creación de un álbum con J-Hope (Jung Ho-seok), un video de cocina con Jin (Kim Seokjin) y, finalmente, una sesión de carpintería con SUGA (Min Yoongi).

Es un hecho conocido que Kim Seokjin es un buen cocinero y Namjoon es un apasionado del arte, la sorpresa viene con el amor de SUGA por el trabajo en madera. Pero claro, él siempre ha estado interesado en la arquitectura y los interiores, así que esto no es sorprendente.

Foto: BTS / BigHit Music

Te puede interesar: 5 Razones por las que el ARMY de BTS está vuelto loco por Jungkook

Parece que la cocina del dormitorio también fue diseñada por Min Yoongi. Así es como ARMY está reaccionando a la noticia. Bueno, BTS ARMY parece estar reservado y ocupado.

El concierto mundial de BTS tendrá lugar en Busan, pero las fechas aún no están disponibles. RM, Jin, J-Hope, SUGA, Jimin, V y Jungkook ahora se están enfocando en el crecimiento individual. Próximamente regresarán a sus actividades como el grupo BTS.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!