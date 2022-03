BTS agota las entradas para Permission To Dance On Stage en Las Vegas

Se han vendido todas las entradas para los cuatro conciertos planeados para BTS Permission To Dance On Stage - Las Vegas en el Allegiant Stadium, informó la estación hermana de KTLA, KLAS. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información.

El miércoles por la noche, Ticketmaster tuiteó: “Todos los espectáculos ahora están agotados. No habrá una preventa de fans verificada general ni una venta pública general”. Para ser claros, todos los boletos de Permission To Dance On Stage en Las Vegas fueron comprados por súper fanáticos que pertenecen al BTS Global Official Fanclub Army.

Esto significa que no se venderán entradas al público en general para los cuatro espectáculos de Las Vegas a través de puntos de venta tradicionales como Ticketmaster. Los fanáticos que deseen ver los espectáculos de Las Vegas ahora deberán comprar boletos a través de vendedores externos como StubHub.

Una búsqueda rápida en StubHub para el primer espectáculo del viernes 8 de abril muestra el boleto más barato a $268 USD (tarifas incluidas). Esto le daría un asiento en la sección 412 (cubierta superior en aproximadamente la línea de 50 yardas) ocho filas desde la parte superior.

Los precios de las entradas en otros sitios web como SeatGeek son aproximadamente los mismos en este momento. El concierto BTS Permission To Dance On Stage - Las Vegas, tiene fechas programadas para el 8, 9, 15 y 16 de abril de 2022.

Foto: HYBE / BTS Permission To Dance On Stage - SEOUL

Por otra parte, el fandom ARMY podrá ver BTS Permission to Dance On Stage SEOUL en streaming, según informó HYBE. La plataforma Weverse compartirá más detalles en los próximos días. Los fans también esperan que los conciertos de BTS en Las Vegas también lleguen a cines de todo el mundo.

