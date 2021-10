BTS, a punto de romper un récord de The Beatles en Billboard Hot 100

En los últimos años se ha comparado más de una vez a BTS con The Beatles debido a su gran base de fans y la cantidad de récords que han establecido en las listas de música de todo el mundo. El 4 de octubre, Billboard anunció que ‘My Universe’, la colaboración de Coldplay con los Bangtan Boys, había debutado en la primera posición del Billboard Hot 100.

Esto convierte al sencillo en el sexto número uno del grupo surcoreano en la lista, mientras que ellos se convertían en el primer acto en tener seis canciones No.1 en el Hot 100 en la menor cantidad de tiempo posible desde The Beatles.

'My Universe' es el número 1,129 en el puesto número 1 en los 63 años de historia del Hot 100 y el 57 en entrar en la cima.

BTS y Coldplay estrenaron 'My Universe' el 24 de septiembre y un video musical para el sencillo se lanzó seis días después. Billboard anunció el 4 de octubre que el tema era la canción número 1,129 en alcanzar el número 1 en el Hot 100 y la canción número 57 en debutar en el número uno en la historia de la lista.

Según la revista, la canción atrajo 11.5 millones de transmisiones en Estados Unidos y 5.5 millones de impresiones de audiencia de radio, además de vender 127,000 descargas y sencillos físicos combinados en su primera semana, la cual finalizó el 30 de septiembre.

BTS, a punto de romper el récord

Billboard dio a conocer el nuevo logro de los Bangtan Boys en Twitter.

Si bien ‘My Universe’ se ha convertido en el sexto número uno de BTS, debes de saber que el sencillo es el segundo número uno de Coldplay y su primer número uno en el Hot 100 desde que lanzaron el tema ‘Viva La Vida’ en 2008. La revista Billboard informó que la agrupación liderada por Chris Martin esperó 13 años, tres meses y dos semanas entre los número uno, además de que la canción es el quinto top 10 del Hot 100 de Coldplay.

Hasta ahora, los Bangtan Boys han tenido seis canciones que alcanzaron la cima en el listado más importante de Estados Unidos: ‘Dynamite’, ‘Savage Love (Laxed - Siren Beat)’ con Jawsh 685 y Jason Derulo, ‘Life Goes On’, ‘Butter’, ‘Permission To Dance’ y ahora ‘My Universe’.

La agrupación surcoreana ha tocado la cima del listado en seis ocasiones.

‘My Universe’ es la sexta canción de BTS en debutar en la cima del Hot 100 y su novena canción en alcanzar figurar dentro de los 10 primeros lugares en la lista. Con seis canciones No. 1 en la lista de Billboard, los idols casi alcanzan un récord establecido por The Beatles en la década de los 60.

Según Billboard, BTS obtuvo seis canciones número uno en la lista en un lapso de un año y poco más de un mes. Esa es la acumulación más rápida de seis sencillos líderes desde que The Beatles anotaron seis en un año y dos semanas en 1964-66: ‘I Feel Fine’, ‘Eight Days a Week’, ‘Ticket to Ride’, ‘Help!’ y ‘We Can Work It Out’.

The Beatles siguen siendo los reyes

La legendaria banda de rock británico siguen poseyendo el récord en Billboard Hot 100.

Si bien BTS se acercó a un récord establecido por The Beatles, debes de saber que la banda de rock logró otro conjunto de seis canciones No. 1 en el Billboard Hot 100 en menos de un año.

La revista Billboard informó que la agrupación conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ganaron sus primeros seis número uno en el Billboard Hot 100 en 10 meses y tres semanas durante 1964 con ‘I Want to Hold Your Hand’, ‘She Loves You’, ‘Can't Buy Me Love’, ‘Love Me Do’, ‘A Hard Day's Night’ y ‘I Feel Fine’.

Fotografías: Redes Sociales