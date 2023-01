BTS, “Yet to come in cinemas”: Preventa, precios, dónde verlo en México y más

BTS está próximo a estrenar su nueva película “Yet to come in cinemas” en los principales cines de Latinoamérica y el mundo entero; por supuesto, aquí en La Verdad Noticias te contaremos todos los detalles.

Si eres ARMY de corazón, seguro no puedes esperar a que llegue el gran día, pero… ¿Cuándo será, cuándo podrás comprar tus boletos, en dónde y cuánto costarán en México?

Yet to come in cinemas llegará en febrero a los países de México, Perú, Colombia, Brasil y otros más de la región, con respecto a México, se presentará en Cinépolis.

Boletos para BTS, Yet to come in cinemas

El estreno global de la película será el 1° de febrero del presente 2023, como te imaginarás, esta será una reedición de un material filmado durante un concierto que los integrantes de la BoyBand realizaron en Busan.

En concreto, la cadena de cines antes mencionada es la que proyectará en México la película del concierto de BTS, esto de la mano de “Más que cine LATAM”.

De acuerdo con Cinépolis, “Yet to come” estará disponible en sus diferentes salas y horarios durante los días 1,2, 3 y 4 del mes, algunos estados en los que podrás ver el concierto son CDMX y Monterrey.

En cuanto a la preventa, BIGHIT ha anunciado que esta será llevada a cabo de forma global el 11 de enero a las 9 de la mañana en la zona horaria de Corea, razón por la que la preventa se llevará a cabo justo el día de hoy, 10 de enero de 2023, a las 6 de la tarde. Dichos boletos, los podrás adquirir desde la página web de Cinépolis, su aplicación o directamente en taquilla.

Es importante que también sepas que habrá proyecciones en las salas tradicionales, en las pantallas Screen X, 4DX y 4DX Screen, según la disposición de las sucursales de Cinépolis en las ciudades mexicanas.

Oficialmente hablando, aún no se sabe cuánto costarán los boletos pero se presume que será un aproximado de $250 MXN para las salas tradicionales. ¿Planeas comprarte tu boleto para la película de BTS?

