Anteriormente se informó que el BTS World Tour 2021 llegaría a Santa Clara, California, el 15 de abril. Se confirmó que durante este año, el grupo Bangtan Sonyeondan realizaría la gira "Map of the soul", pero únicamente si no había un problema de salud significativo en el mundo.

Dada la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 aún vigente, los conciertos de BTS presenciales fueron pospuestos hasta nuevo aviso. La otra noticia importante, fue que ARMY tuvo acceso a las entradas del tour en Internet.

El 22 de enero de 2020, el Twitter oficial de Big Hit Music, compañía que representa al grupo de K-Pop, anunció las fechas y ubicaciones de la gira en una serie de carteles oficiales. Sin embargo, el 28 de abril de 2020, BTS anunció que toda la gira se pospondría.

¿Cuándo es el próximo BTS World Tour 2021?

El próximo tour mundial de BTS en 2021 no tiene fecha confirmada. El Twitter oficial BTS, comentó que se anunciarían las fechas de los conciertos de la gira Map of the Soul en el futuro, pero solo si no había un problema de salud mundial como la pandemia de COVID-19.

El pasado junio 13 de junio de 2021 se realizó el primer concierto virtual de BTS. Este se tituló Muster Sowoozoo 2021 y fueron dos días de concierto para el fandom ARMY. El septeto de K-Pop presentó éxitos como “Butter”, “IDOL”, “Daechwita”, “Fire, “Chicken Noodle Soup”, “Telepathy, “So What” y “Not Today”.

¿Cuándo viene BTS a México 2021?

México aún no tiene fecha o confirmación de BTS para un concierto. Sin embargo, BTS y México tienen historia juntos gracias a su su Tour The Red Bullet del año 2015, presentándose en el Palacio de los Deportes de CDMX.

Dentro de todo lo que tienes que saber de BTS, están sus nominaciones en premios importantes como los Grammy. La Verdad Noticias te recuerda que BTS fue nominado en 5 categorías de los MTV VMAs de 2021 y el sencillo "Dynamite" esperado por ARMY en un futuro concierto presencial, ahora compite como "Mejor canción del año".

El grupo Bangtan Sonyeondan se presentó por segunda vez en México en el año 2017 con su festival K-CON. Después de estos conciertos, BTS no ha regresado a tierras mexicanas. No todo es triste, ya que ARMY recibió una tienda oficial “House of BTS” en CDMX y ahí se vendió mercancía oficial de la boyband, como productos de su franquicia BT21.

¿Cuánto cuestan los boletos de BTS en México 2021 VIP?

Cartel promocional del BTS World Tour: Map of the soul

El costo de los boletos para ver a BTS en México dependerá de la cercanía al escenario. Los boletos más caros o VIP pueden llegar a costar hasta $8,000 pesos y podrían incluir un paquete con Meet & Greet para conocer a los idols RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

ARMY podría encontrar boletos entre $1,000 pesos para las zonas más alejadas del escenario. ¿Entonces tendremos concierto de BTS en México durante 2021? La respuesta es incierta, ya que hay rumores que mencionan a México dentro del BTS World Tour 2021 gracias al interés de compañía de ventas y de distribución de boletos como Ticketmaster.

