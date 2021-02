BTS: V revela detalles sobre su mixtape en el teaser de 'BE-Hind Story'

V, el idol de BTS le contó a ARMY algunos detalles clave de su próximo mixtape en solitario. El grupo de K-pop lanzó un teaser de "BE-hind Story" el jueves 25 de febrero, que muestra a los siete miembros entrevistándose sobre el proceso de grabación de su último álbum BE, que les valió su quinto trabajo de estudio No. 1 en Billboard 200 en noviembre.

En el clip de un minuto, V revela que habrá 13 pistas en su próximo proyecto. Y no es el único miembro de BTS que ha estado trabajando duro en material en solitario.

El idol de BTS, V, se sinceró una vez más con ARMY

El nuevo cabello azul de Jungkook hizo que los fanáticos llegaran a la conclusión de que su propio mixtape, que ha sido apodado "JJK1" por su nombre real Jeon Jung-kook, saldría este año. De manera similar, los fans han etiquetado el próximo mixtape de V como "KTH1", en honor a su nombre Kim Tae-hyung.

¿Qué inspiró a V de BTS para la canción "Blue & Grey"?

Durante el especial de MTV Unplugged de BTS el martes por la noche, V reveló las emociones detrás de su canción Top 20 de Billboard Hot 100 "Blue & Grey". "Traté de expresar mi tristeza e incertidumbre internas, así que traduje la sensación de quemarme como 'azul' y la tristeza de no poder ver al ARMY como 'gris'", explicó sobre su proceso de composición.

El otoño pasado, el idol de BTS, V, reveló durante una transmisión en vivo que originalmente se suponía que la pista de BE aparecería en su mixtape en solitario, pero el resto de los chicos la escucharon mientras filmaban su programa de televisión de variedades In the Soop y pensaron que sería una gran adición a su álbum de grupo.

Luego, V comenzó a escribir la letra en coreano, ya que originalmente tenía la intención de cantar la canción en inglés. Y durante su entrevista con la revista Weverse en noviembre de 2020, confesó que escribió "Blue & Grey" durante su "punto más bajo".

"Escribí 'Blue & Grey' cuando estaba en mi punto más bajo, cuando en realidad me preguntaba si podía seguir adelante con mi trabajo o no. Incluso las partes divertidas del trabajo se convirtieron en una tarea, y toda mi vida se sintió sin rumbo". él dijo. "'¿A dónde voy desde aquí? Ni siquiera puedo ver el final del túnel'. Ese tipo de pensamientos me golpearon mucho".

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Instagram para mantenerte informado.