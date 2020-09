BTS: V lidera la lista de del “Top 10 Mejores Hombres en la Moda” de septiembre

V, dejó al ARMY y a quienes no son miembros del fandom de BTS lo son de rodillas con sus muestras de estilo y sus elecciones respecto a la moda.

Desde su camiseta con estampado de cebra de manga corta y cuello de tiburón en los Grammys 2020 hasta su look retro en el video musical de Dynamite y la actuación en los MTV Video Music Awards, el reconocido chico Gucci ha tenido una serie de momentos memorables de la moda.

V sorprende en los Grammys 2020 con su estilo

V se convierte en ícono de la moda masculino

La apariencia suave y atractiva de V, cuyo nombre real es Taehyung, ya le ha valido muchos títulos este año y ahora ha agregado uno más a su colección.

V fue seleccionado para encabezar la lista de los 10 mejores hombres en el mundo de la moda de "Men-In Fashion World 2020 edición de septiembre".

El idol de BTS venció a varias estrellas internacionales, que incluyeron a Justin Bieber, Robert Pattinson, Shawn Mendes y Justin Bieber. Mientras TaeTae encabezaba la lista, el miembro de EXO, Kai, ocupaba el segundo lugar en la lista.

El tercer puesto lo ocupó el supermodelo canadiense Simon Nessman. El actor italiano, Michele Morrone, que saltó a la fama con su película 365 Days, encontró el cuarto lugar en la lista. Mientras que el quinto lugar lo ocupó la estrella de Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth.

Los 10 mejores hombres en la moda

# 1: V de BTS

Taehyung

# 2: Kai de EXO

Kai

# 3: Simon Nessman

Simon Nessman

# 4: Michele Morrone

Michele Morrone

# 5: Chris Hemsworth

Chris Hemsworth

# 6: Shawn Mendes

Shawn Mendes

# 7: Justin Bieber

Justin Bieber

# 8: Vachirawit Chivaaree

Vachirawit Chivaaree

# 9: Robert Pattinson

Robert Pattinson

# 10: Jorge López

Jorge López

Mientras tanto, Taehyung, Park Seo Joon, Chris Evans, Michael B. Jordan, Travis Scott, Jimin, Jungkook y Suga, entre otros, han sido nominados para "The 10 Men in Fashion World 2020" y "The Man in Fashion World 2020".

Te puede interesar: Así era V de BTS cuando iba a la guardería ¡ARMY muere de amor!

¿Qué te parece el nuevo título de V?, ¿Eres fans de su estilo? Dinos en los comentarios.