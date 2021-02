BTS: V fue víctima de bullying en la escuela, así lo confesaron

Aunque sea difícil de creer, V, uno de los idols favoritos de BTS fue víctima de bullying años atrás cuando iba a la escuela, así lo reveló la persona que cometía estos actos contra él.

Durante los últimos días internautas de Corea iniciaron un gran movimiento para destapar las historias de los idols del K-Pop que hacían bullying a sus compañeros en el colegio, sin embargo con Taehyung todo fue diferente, pues él resultó ser una víctima de las intimidaciones de otro estudiante.

Fue precisamente como parte de este movimiento que el pasado 22 de febrero internautas conocieron la historia de bullying que sufría el idol de BTS, y la persona que reveló lo ocurrido fue nada más y nada menos que su agresor.

La persona que intimidaba a Kim Taehyung se convirtió en un streamer famoso y aprovechó sus redes sociales para confesar las formas en las que solía maltratar al idols de BTS cuando iban a la escuela.

Uno de los compañeros de V lo acosaba e intimidaba en la escuela

Durante una transmisión en vivo el bully (quien acosa) explicó que él trataba a V como si fuera su asistente, incluso definió la relación como “presa y depredador” indicando que él era un león y Taehyung un conejo, usando además un lenguaje bastante duro para referirse al idol de BTS.

¿Se arrepintió de hacerle bullying al idol de BTS, V?

En la transmisión el agresor indicó que ahora, después de varios años, sentía un poco de envidia pues V ha logrado todos sus propósitos y aquello que tanto anhelaba, además que goza de una impresionante fama a nivel mundial.

Señaló que aunque ellos no eran amigos en el colegio el vocalista de BTS solía llevar bocadillos para todos sus compañeros.

Como era de esperarse tras esta reveladora historia ARMY no estaba nada contento y de inmediato criticaron las acciones del streamer dejando gran cantidad de comentarios en su cuenta, además culparon al joven del incidente de una fiesta de cumpleaños a la que V no pudo asistir debido a que el anfitrión no le dio la dirección.

Pese al bullying que sufrió V es una persona alegre y carismática

Se informó a La Verdad Noticias que, tras todas estas acusaciones y los comentarios negativos que recibió, el streamer publicó una disculpa para el idol de BTS, además aseguró que no era responsable de la historia de la fiesta de cumpleaños.

ARMY no quedó convencido con las disculpas, y se mostró bastante enojado con el streamer y su actitud de divulgar el acoso e intimidación que ejercía contra Taehyung.

Pese a los momentos amargos que vivió V en el colegio, ahora él es uno de los idols del K-pop más destacados del mundo, además cuenta con gran apoyo por parte del ARMY y se encuentra triunfando con una de las cosas que más disfruta en la vida: la música, de la mano de BTS.

