BTS: V desata nuevas teorías sobre su primer mixtape cómo SOLISTA

El idol de BTS, V, podría estar a punto de lanzar su primer mixtape como solista, al menos así lo reveló una nueva pista que desató varias teorías por parte del ARMY que está ansioso por escuchar la nueva canción.

El grupo K-pop de BigHit disfrutó de su descanso por las celebraciones del Año Nuevo Coreano, pero en una semana estrenarán la nueva versión de su álbum “BE” el cual podría promocionar el MV de “Fly to my Room”. Sin embargo, parecer que no es el único plan de BTS y V podría realizar su ansiado debut como solista.

A través de las redes sociales, ARMY externó su emoción ante una nueva posibilidad de que Taehyung esté preparando su mixtape y en los próximos meses pueda realizar su lanzamiento. Desde el año pasado el idol confirmó que estaba trabajando en su música, incluso compartió un clip instrumental de sus canciones.

El primer mixtape del idols de BTS, V, podría llevar por nombre KTH1.

Desde entonces, las fans han esperado por nuevas actualizaciones de sus proyectos, pero parece que BTS tiene otros planes en puerta para el 2021, aseguraron que tendrán un nuevo MV, pero no se ha hablado de un comeback grupal o lanzamientos en solitario.

¿Cúando saldrá el primer mixtape de V, el idol de BTS?

De acuerdo con el sitio Genius, el mixtape de V hasta ahora se nombra como KTH1, pero no hay fecha de lanzamiento o posible tracklist.

Las fans creen que podría ser solo una actualización sobre los futuros proyectos de BTS, pero no hay nada determinado aún. Algunas externaron su emoción y deseos de que V aclare el proceso de su mixtape, pues es algo que han esperado por mucho, además, su carrera en solitario es realmente prometedora, ya que triunfó con “Sweet Night”, el éxito de Bangtan no solo es individual, sino que se multiplica por sus 7 integrantes.

Cabe indicar que Genius es una plataforma donde suelen registrarse algunos nombres de canciones o álbumes, pero son meras especulaciones y generalmente no es una confirmación oficial de nada, habrá que esperar un poco más.

Además de preparar su música en solitario, V también tiene grandes recuerdos ligados a la música y compartió con ARMY una canción que le dio fortaleza durante su infancia, tal como informamos anteriormente en La Verdad Noticias.

