BTS: Todos sus logros y records del 2020 ¡Son lo máximo!

BTS: Todos los logros y records del 2020 ¡Son lo máximo!

Para enumerar los logros, los récords y las primicias que ha logrado BTS ocuparíamos todo un libro, así que consideramos solo los elogios de este año 2020 para que te des cuenta por qué este septeto está rompiendo con las redes sociales e impactando al mundo entero.

Records de BTS en 2020

El primer acto coreano fue llegar al número 1 en las listas de Billboard (con "Dynamite"). Luego, solo unas semanas después, el primer acto en la historia en debutar una canción en un idioma no inglés en el primer lugar (con “Life Goes On”).

Fue el primer grupo coreano en recibir una nominación al Grammy. Primera banda en la historia en debutar una canción y un álbum en el número 1 en la misma semana.

Sorprendentemente, estos eventos son todos de los últimos meses, pero los Bangtan Boys lanzaron dos álbumes completos este año, Map of the Soul: 7 y BE, los cuales fueron No. 1.

Records de BTS en 2020

Haber logrado cualquiera de estos elogios en el lapso de una carrera sería notable; haberlos logrado todos en 2020 es casi milagroso.

Afortunadamente, aquellos que aún no se han subido a bordo del tren a alta velocidad que es BTS parecen estar finalmente pasando de la fase de rascarse la cabeza y desconcierto por cómo "sucedieron" en primer lugar.

Records de BTS en 2020

Si bien los siete miembros (RM, Jin, SUGA, J-Hope, V, Jimin y Jungkook) son grandes bailarines, no se ganaron el mundo solo con su coreografía.

Sí, también son entrañables, educados y carismáticos, y producen horas y horas de contenido íntimo al estilo documental para disfrutar, pero estos factores no son suficientes para captar la atención mundial en el saturado panorama de los medios modernos.

Pasión y música de BTS

Es su pasión por su trabajo lo que parece trascender cualquiera de las barreras o nociones preconcebidas que se interponen en su camino.

BTS es único, no solo en el ámbito de los grupos de chicos, sino incluso en el mundo del pop coreano, ya que la mayoría del catálogo del grupo incluye letras de los propios miembros.

"Es un proceso orgánico mientras trabajamos ... y tenemos el deseo de expandir nuestros límites", explicó J-Hope.

"Las reacciones [de nuestros fans] me motivan a profundizar en mi investigación y hacer mejor música".

BTS: Todos los logros y records del 2020

Los siete integrantes son escritores y productores dedicados y curiosos que, al compartir sus historias honestas, han acumulado siete años de música que eclipsa el género y que narra su transformación de jóvenes hambrientos y audaces en adultos reflexivos y seguros.

BTS consiguió cinco álbumes número uno en los Estados Unidos más rápido que cualquier banda desde otro grupo de pop internacional querido: The Beatles. Las comparaciones son tentadoras y muchas son válidas.

Los Beatles también fueron inicialmente descartados como resultado de una base de fans apasionada y predominantemente femenina, pero llegaron a ser considerados compositores y artistas venerados por delante de su tiempo.

Pasión y música de BTS

La diferencia radica principalmente en el hecho de que los Beatles no tuvieron que superar también la barrera del idioma, trabajar horas extras para influir en los circuitos de premios o una industria de la radio que parecía indiferente a sus canciones cada vez que las letras no eran fáciles o accesibles.

Quizás no sean los próximos Beatles; tal vez sean simplemente los primeros BTS. Y tú, ¿qué opinas?

Dynamite; un feliz accidente

En el pasado, el premio a la Banda del Año se otorgó a grupos como Pearl Jam, Arcade Fire, The Roots y Tool. Si bien BTS marca una desviación de esta colección, los hilos comunes que atraviesan nuestras selecciones pasadas son la autenticidad, el alcance, la perseverancia, la voz genuina y el compromiso con la música.

Cuando se les consulta a través de esta lente, los chicos de BTS flotan hacia la cima con facilidad. Recuerde, también, que "Dynamite" fue lanzado con el objetivo explícito de simplemente traer un poco de alegría a los fanáticos en un momento profundamente difícil.

Corea del Sur brilla en el gremio artístico

Ha sido una especie de año excepcional para el arte coreano, y parece que hace toda una vida que Parasite de Bong Joon-Ho arrasó en los Oscar. La primera aparición de BTS en una entrega de premios estadounidense fue en los AMA en 2017.

Mirar hacia atrás en la actuación ahora es esclarecedor, y no solo porque es difícil recordar la sensación de estar en una arena llena. Las reacciones de la audiencia a la presentación de "DNA" están tan divididas como parece: algunas personas, presumiblemente miembros de BTS ARMY, están llorando.

ARMY de BTS en concierto

El impacto de BTS desde esa primera actuación es innegable: si los chicos tienen la oportunidad de presentarse en cualquier gala como los Grammy este año, ya no serán considerados como una novedad o un moda.

En su negativa a ser marginados, BTS ha abierto la puerta a otros artistas internacionales en los Estados Unidos, particularmente a los de Asia, asegurándose de que no sean vistos como una rareza, sino que se les permita en el mismo campo de juego que todos los demás.

Recordando nuevamente lo que dijo Bong Joon-Ho en los Oscar:

"Una vez que superes la barrera de los subtítulos de una pulgada de alto, te presentarán muchas más películas increíbles".

En una época en la que las traducciones e interpretaciones de letras de Genius a veces se integran directamente en nuestras aplicaciones de música favoritas, es un flaco favor para nosotros ignorar el mundo que espera más allá de nuestros idiomas nativos.

Si aún no lo ha hecho, dedique un momento a la reciente presentación de NPR Tiny Desk de BTS, una ejecución de tres canciones que tiene un impacto innegable. Comienza con una interpretación exultante de "Dynamite", pero cambia de marcha en la segunda canción con "Save Me", una pista de pop eléctrico lanzada hace casi cinco años.

BTS: Todos los logros y records del 2020 ¡Son lo máximo!

Los chicos envuelven el set con “Spring Day”, una pista lírica de hip-hop que tiene un significado especial tanto para la banda como para los fans.

La canción tiene la reputación de ser un poco inquebrantable, haciendo apariciones en las listas de éxitos y apareciendo obstinadamente después de cada nuevo lanzamiento de BTS mientras ARMY regresa a la canción ahora nostálgica una y otra vez.

Las elecciones de las canciones son intencionales: el conjunto es una encapsulación perfecta de la amplitud de la discografía de la banda, mostrando simultáneamente el hecho de que las gemas escondidas como lados B brillan ridículamente.

La semana en que BTS consiguió su largamente esperada nominación al Grammy, seis de los siete miembros se sentaron para responder algunas de nuestras preguntas. Si bien SUGA no pudo unirse, ya que se está recuperando de una cirugía de hombro, su presencia es imposible de perder a la luz de la histórica nominación.

Durante años de entrevistas, SUGA se convirtió en el portavoz del grupo cuando se le preguntó sobre la escurridiza Academia de Grabación; en el pasado, cuando tal reconocimiento se sentía tan lejos de su alcance, los chicos solían bromear diciendo que estaban soñando demasiado, después de lo cual SUGA reforzaría:

"Cuanto más grande sea el sueño, mejor".

Los miembros de ARMY ahora entienden que los objetivos declarados de SUGA son un poco proféticos: ¿nominación al Grammy? CHECK. ¿Canción de BTS con letras coreanas en el n. ° 1 en las listas? CHECK.

Ahora, todo lo que podemos hacer es esperar a escuchar el próximo sueño más salvaje del grupo. Y luego mírelos lograrlo.

"Es una gran sensación", dijo J-Hope.

"Tener gente que escuche tu música, es algo alegre".

Hay un cierto tipo de alegría específica que viene con ver a la gente hacer lo que parece que fueron puestos en esta tierra, y esa magia brilla alrededor de los miembros de BTS cuando actúan sentados en taburetes con una pequeña banda de respaldo igual de brillante como lo hace cuando están ejecutando una pausa de baile en un estadio olímpico.

Existe otro tipo de alegría al ver a personas que han trabajado tremendamente duro para convertirse en maestros de su oficio lograr un éxito revolucionario, y que luego reciben cada victoria con un éxtasis ilimitado. Es bueno tener algo para alegrar estos días.

En un momento abrumadoramente impredecible, una cosa parece estar clara: el tren bala que es BTS continuará su trayectoria hacia adelante, les guste o no a los detractores. La pregunta es, si aún no ha subido a bordo, ¿vendrá a dar el paseo?

