BTS: Todo lo que tienes que saber de "Butter" su próximo sencillo

La banda de K-Pop más famosa conocido como BTS está planeando su próximo regreso, el supergrupo de Corea del Sur anunció su próximo sencillo, "Butter", que llegará el 21 de mayo. No te lo vayas a perder.

El nuevo sencillo esta descrito como una "pista dance pop rebosante del encanto suave pero carismático de la banda" según un comunicado de prensa, será el segundo sencillo en inglés del septeto después de su éxito de 2020 "Dynamite".

La banda de chicos ha tenido un año bastante complicado desde que lanzó su quinto álbum llamado Be. El proyecto fue creado en respuesta a la pandemia en curso y, en su estilo versátil característico, atraviesa varios géneros, desde el pop burbujeante hasta el hip-hop, el funk y el disco.

Pero ese no es el único proyecto que la atareada banda dejó el año pasado; Justo antes del cierre, en febrero de 2020, lanzaron su cuarto álbum de estudio muy aclamado Map of the Soul: 7, antes de continuar con su álbum en japonés Map of the Soul: 7 - The Journey en julio.

Recientemente, miembros individuales del grupo también han estado señalando posibles proyectos en solitario en el futuro cercano; El 21 de abril, el miembro V publicó en las redes sociales un fragmento de audio confuso de él cantando una canción inédita que los fans han llamado "Sleep". Varios rumores aseguran que la pista es de un próximo álbum en solitario.

Aunque todavía no hay información oficial sobre si "Butter" es parte de un EP o álbum más grande que se publicará próximamente, parece probable que haya más noticias sobre el próximo gran proyecto de la banda de chicos en el horizonte.

Mientras tanto La Verdad Noticias tiene algunas posibles teorías de los fanáticos sobre la pista y su próximo álbum no anunciado.

BTS aparentemente lanzará su nuevo album en junio

La banda prepara el lanzamiento de su próximo éxito en ingles.

Los fanáticos de BTS en línea están citando a los medios coreanos que, según los informes, afirman que un nuevo álbum, que incluirá "Butter", llegará en junio. Si eso es cierto, ¡prepárate para un verano dinamita!.

"Butter" es el nuevo sencillo de la banda

"Butter" es la nueva canción en ingles de esta banda de chicos.

La nueva canción en inglés "Butter" podría estar siendo producida vocalmente por la misma persona que trabajó en “Dynamite”. La cantautora canadiense Jenna Andrews, ella se burló de la noticia del próximo sencillo en su Twitter este lunes, aparentemente sugiriendo que estuvo involucrada en el proceso de la canción.

Como señalaron los fanáticos, Andrews sí trabajó con el grupo en su primera canción en inglés, "Dynamite". Aunque ninguno de estos rumores han sido aclarados por los chicos de BTS, sería una buena noticia que la cantautora sea parte de este nuevo proyecto, ya que el primer sencillo en inglés fue todo un éxito.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.