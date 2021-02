BTS: Suga muestra sus habilidades artísticas a pesar de sus “problemas” de salud

El domingo 21 de febrero, BTS lanzó una bomba Bangtan de ellos decorando sus tarjetas fotográficas de BE. Los miembros formaron equipos de dos, ya que pasaron un tiempo relajante juntos decorando sus tarjetas fotográficas del nuevo álbum con purpurina y pegatinas.

Sin embargo, Suga, que se estaba recuperando de su cirugía en ese momento, filmó su parte solo y aquí te explicamos qué significa y cuál es la razón de sus sorprendentes habilidades.

La popular banda surcoreana lanzó un nuevo video de Bangtan Bomb en el que se puede ver a todos los miembros del grupo decorando sus propias tarjetas fotográficas.

El líder de BTS, RM y J-Hope, son los primeros en aparecer en el divertido video y mostrar sus habilidades creativas frente a la cámara. Mientras su canción 'Disease' suena de fondo, se puede ver a Namjoon improvisando en la canción de Justin Bieber 'Where Are U Now'.

BTS ofrece un momento especial para el ARMY.

¿Qué significa la decoración de Suga?

El último miembro en aparecer en pantalla es Suga, quien filmó su papel de forma aislada, debido a su cirugía de hombro. Suga decora sus tarjetas fotográficas mientras explica su concepto único. Cuando se le preguntó a quién le gustaría darle su tarjeta fotográfica, adorablemente elige dársela a J-Hope.

"Quiero que guarde esto en su billetera y lo lleve consigo", comparte Suga. La bomba Bangtan termina con Hobi posando con la tarjeta fotográfica de Suga, mientras que las tarjetas fotográficas de los demás se muestran a un lado.

BTS está programado para ocupar un lugar central en MTV Unplugged, donde realizarán interpretaciones raras de su discografía. La presentación especial de BTS para MTV Unplugged se lanzará el 24 de febrero a las 7 am IST.

