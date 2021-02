BTS: Suga comparte con ARMY como es su habitación ideal

Min Yoongi, mejor conocido como Suga, cautivó al ARMY gracias a un nuevo dibujo de una habitación que compartió la cuenta oficial de BTS en Twitter, el cual llegó acompañado de un audio que explica el significado de dicha dinámica, misma que se titula ‘Curated for ARMY by Suga’.

Faltan pocos días para que ARMY pueda disfrutar de la versión ‘Essential Edition’ del álbum ‘BE’, del cual se sabe, contendrá exclusivos artículos coleccionables de BTS y cuya preventa estará disponible en todo el mundo a partir del próximo 19 de febrero.

BTS sorprenderá al ARMY con una nueva versión de su álbum BE.

La habitación de Suga para el ARMY

Para promocionar el lanzamiento de ‘BE: Essential Edition’, los chicos de BTS han utilizado las redes sociales para compartir notas de voz con el ARMY, en los cuales hablan acerca de las canciones que se encuentran en su último álbum y otros temas.

El pasado 10 de febrero, la cuenta oficial de BTS en Twitter publicó un video titulado ‘Curated for ARMY by Suga’, el cual mostraba una habitación que el idol había dibujado con mucho cariño para el fandom, quien no tardó en reaccionar ante la ilustración de Min Yoongi.

La ilustración muestra un espacio amplio, cuya pared está adornada con repisas, fotografías y posters de BTS; además, el rapero incluyó una cama grande con un oso de peluche sobre ella, y para rematar dibujó una gran ventana con dos cortinas blancas.

En el audio, Suga explica que un hogar siempre necesitará una cama, ya que para él este es un espacio reconfortante, razón por la cual incluyó los mejores artículos para el ARMY. La publicación del idol en Twitter ha logrado superar los 757 mil favs y 282 mil retweets.

¿Qué te pareció la habitación de Suga? ¿Estás ansiosa por conocer la nueva edición del álbum de BTS? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

