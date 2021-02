BTS: RM toca 'Where Are Ü Now' de Justin Bieber ¡Hermoso!

BTS lanzó recientemente un nuevo video de Bangtan Bomb en el cual se pudo observar a todos los integrantes decorando las tarjetas fotográficas del álbum BE, pero el que más resaltó fue el líder, RM.

El video, que apareció en el canal de YouTube del septeto, presentaba a RM y J-Hope, Jin y Jimin, V y Jungkook formando equipo mientras Suga decoraba la tarjeta en solitario. A excepción de Suga, los miembros fueron vistos con sus disfraces de 'Life Goes On'.

Durante la sesión, RM confesó que no era bueno decorando la tarjeta y decidió seguir el ejemplo de J-Hope. Durante la actividad, RM de repente comenzó a cantar las primeras líneas de la exitosa canción de Justin Bieber Where Are U Now y J-Hope captó la vibra.

RM enamoró a ARMY

Luego RM parafraseó las líneas y comenzó a cantar: "Sin talento, sin talento, sin talento, sin talento". J-Hope levantó la voz para decirle que no crea que no tiene talento. Después de que terminaron, ambos cantantes hicieron alarde de sus obras de arte con orgullo.

Su sesión fue seguida por la subunidad de Jimin y Jin. Mientras RM tocaba Where Are U Now, el miembro más viejo del grupo se encontró recitando la canción infantil, Twinkle Twinkle Little Stars, mientras decoraba su tarjeta fotográfica.

"¡No toques el arte de otras personas!" dijo el cantante de Moon antes de que finalmente permitiera a Jimin colocar la pegatina en la esquina de la tarjeta. Finalmente completaron sus tarjetas y explicaron el concepto a la cámara.

RM se divierte con los integrantes de BTS

Mientras tanto, V y Jungkook se concentraron en decorar sus propias cartas en silencio. Luego colocaron las tarjetas para que la cámara se enfocará y compartieron su veredicto sobre las tarjetas de los demás.

Si bien V reveló que le gustaba la idea de Jungkook de colocar "JK" debajo de su cara en la tarjeta, Jungkook le dijo a V que su tarjeta parece haber sido hecha por alguien que sabe lo que le gusta a la gente en estos días. V llevó las cosas un poco más alto al decir que si la tarjeta de Jungkook se subasta, podría sacar al menos 5 millones de wones.

Suga sintió que la tarjeta era demasiado pequeña para decorarla antes de hacerse eco de las emociones de RM y admitió que el trabajo de las pegatinas no es su taza de té.

Este fin de semana se cumple un año desde el lanzamiento del álbum Map of the Soul: 7 de BTS. En la ocasión, los fans han vuelto a visitar sus pistas, actuaciones y recuerdos favoritos del álbum.

¿Eres fan de BTS?, ¿quién es tu integrante favorito? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

¡Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu! Síguenos en Google News para mantenerte informado. Annyeong!

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!